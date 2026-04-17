SGK 100 denetmen yardımcısı alımı başvuru ekranı 2026: Personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
17.04.2026 09:18
NTV - Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylar sözlü sınavla belirlenecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak sosyal güvenlik denetmen yardımcıları taşra teşkilatı kadrolarında genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilecek. Peki, SGK 100 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? KPSS şartı var mı?
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
- En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Tablo 1’de belirlenen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.)
- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
- ÖSYM tarafından 2024 veya 2025 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Tablo-1’de belirlenen KPSS puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.
BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLAYACAK
SGK 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı sınavı için başvurular 17 Nisan'da yani bugün başlayacak, 3 Mayıs saat 23.59 itibarıyla sona erecek.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden gerçekleştirebilecek.
SINAV NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak 15-26 Haziran tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.