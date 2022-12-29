SGK önünde EYT kuyruğu

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından SGK binaları önünde yoğunluk yaşanıyor. Borçlanma işlemleri ve prim günlerini hesaplatmak isteyenler SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam EYT açıklamasının ardından e-Devlet'te yoğunluk yaşanıyor.

SGK önünde EYT kuyruğu - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti.

Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak Şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıkladı.

SGK önünde EYT kuyruğu - 2

Milyonlarca insan sevindirirken sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, prim günlerini hesaplatmak ve borçlanma işlemlerini yapmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

SGK önünde EYT kuyruğu - 3

Bağcılar SGK önünde oluşan EYT kuyruğu da havadan görüntülendi.

VİDEO: EYT KARARI SONRASI SGK'DA YOĞUNLUK

SGK önünde EYT kuyruğu - 4

Asker borçlanması için geldiğini söyleyen bir vatandaş, “EYT için bekliyorum. Benim 25 yılım dolmadığı için 1 yılım var. Askerliğimi ödemek istiyorum. O yüzden bu sıradayım. Bir saatir bekliyorum. Kuyruk 1 kilometreye yakın. Çok mutlu olduk sevindik. Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

SGK önünde EYT kuyruğu - 5

Doğum borçlanması için geldiğini belirten bir vatandaş, "Doğum borçlanması yapacağız. Doğum borçlanması yaparsam tutuyor. Olmazsa benim 32 yıldır girişim var. Herkesin yararına inşallah daha da iyi olur" ifadelerini kullandı.

SGK önünde EYT kuyruğu - 6

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

Öte yandan dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT açıklamasının ardından vatandaşlar e-devlet'e girerek prim gün sayılarını ve çalışma yılını öğrenmek için giriş yapmaya başladı.

Ancak e-devlet'e (www.turkiye.gov.tr) giriş yapmaya çalışan vatandaşlar hata ile karşılaşıyor.

SGK önünde EYT kuyruğu - 7

Yaşanan teknik sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, EYT düzenlemesinin iki milyondan fazla vatandaşı etkilemesi sebebiyle aşırı yoğunluk oluştuğu tahmin edildi.

SGK önünde EYT kuyruğu - 8

İSTANBUL BEYOĞLU

SGK önünde EYT kuyruğu - 9

BALIKESİR

SGK önünde EYT kuyruğu - 10

ESKİŞEHİR

SGK önünde EYT kuyruğu - 11

İZMİR

SGK önünde EYT kuyruğu - 12

ANKARA

SGK önünde EYT kuyruğu - 13

ÇANAKKALE

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER