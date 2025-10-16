SGK personel alımı başvuru ve sınav tarihleri: SGK Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı başvuru şartları
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapılıyor. Başvurular Kariyer Kapısı ve e-Devlet üzerinden kabul edilecek. KPSS puanı minimim 70 olanların başvuruları dikkate alınacak. Şartları taşıyan adaylar arasından başarılı olanlar sözlü sınava tabi tutulacak. İşte, SGK 100 personel alımı başvuru şartları...
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı için adayların lisans mezunu ve KPSS puanı olması gerekiyor. Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat-işletme fakülteleri, yüksekokul veya bu fakültelerin sosyal hizmetler bölümlerinden mezun olan adayların başvuruları talep ediliyor. Başvuruları kabul edilen adayların mülakatlardan da en az 70 puan almaları gerekiyor. Peki, SGK personel alımı başvuru ve sınavları ne zaman?