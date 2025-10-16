SGK personel alımı başvuru ve sınav tarihleri: SGK Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı başvuru şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapılıyor. Başvurular Kariyer Kapısı ve e-Devlet üzerinden kabul edilecek. KPSS puanı minimim 70 olanların başvuruları dikkate alınacak. Şartları taşıyan adaylar arasından başarılı olanlar sözlü sınava tabi tutulacak. İşte, SGK 100 personel alımı başvuru şartları...

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı için adayların lisans mezunu ve KPSS puanı olması gerekiyor. Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat-işletme fakülteleri, yüksekokul veya bu fakültelerin sosyal hizmetler bölümlerinden mezun olan adayların başvuruları talep ediliyor. Başvuruları kabul edilen adayların mülakatlardan da en az 70 puan almaları gerekiyor. Peki, SGK personel alımı başvuru ve sınavları ne zaman?

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel İdari Hizmetler sınıfında istihdam edilmek üzere 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapılıyor. Adaylar 20 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında başvurularını E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden giriş yaparak gerçekleştirecek.

KPSS puanı dikkate alınarak başvuruları kabul edilen adayların sözlü sınavları da 8-19 Aralık tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenecek.

Sözlü sınavlara dair tarih, yer ve saat bilgisi sınavdan en az 15 gün önce www.sgk.gov.tr adresinden ve Kariyer Kapısı üzerinden paylaşılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

- En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Tablo 1’de belirlenen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.)

- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

- ÖSYM tarafından 2024 veya 2025 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS)
Tablo-1’de belirlenen KPSS puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.

