SGK personel alımı tercih kılavuzu 2025: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1000 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kadrolar belli oldu

2025 SGK personel alımı başvurularının nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan duyuru sonrasında, SGK bünyesine yapılacak 1000 personel alımı için başvuru detayları ve kadrolar belli oldu.