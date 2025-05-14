SGK sistemi çöktü mü, sorun mu var? 14 Mayıs SGK sitesi neden açılmıyor?

SGK çöktü mü? Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlar birçok işlem kamu kurumuna gitmeden gerçekleştirilebiliyor. SGK’da yaşanan erişim sorunu sonrasında resmi açıklama gelip gelmediği, yakından takip ediliyor. SGK’nın resmi internet sitesi üzerinden vergi borcu yapılandırması, askerlik borçlanması başvurusu, şahıs ödemeleri sorgulama, sağlık yardımı başvuruları, emekli günlük ödeme sorgulaması ve birçok işlem yapılabiliyor. Peki SGK sisteminde sorun mu var, neden açılmıyor? İşte, soruna ilişkin son gelişmeler…