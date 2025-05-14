SGK sistemi çöktü mü, sorun mu var? 14 Mayıs SGK sitesi neden açılmıyor?
Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinden borç takibi, çalışma ve sosyal güvenlik işlemleri, tebligat işlemleri, borç yapılandırması, hizmet dökümü, sigorta işlemleri, hizmet dökümü ve diğer birçok işlem yapılabiliyor. 14 Mayıs Çarşamba günü SGK’nın resmi internet sitesine giriş yapmaya çalışan kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Sorunun kaynağı ve çözümünü merak edenler ise “ SGK sistemi çöktü mü, neden açılmıyor” sorusuna cevap arıyor.
SGK çöktü mü? Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlar birçok işlem kamu kurumuna gitmeden gerçekleştirilebiliyor. SGK’da yaşanan erişim sorunu sonrasında resmi açıklama gelip gelmediği, yakından takip ediliyor. SGK’nın resmi internet sitesi üzerinden vergi borcu yapılandırması, askerlik borçlanması başvurusu, şahıs ödemeleri sorgulama, sağlık yardımı başvuruları, emekli günlük ödeme sorgulaması ve birçok işlem yapılabiliyor. Peki SGK sisteminde sorun mu var, neden açılmıyor? İşte, soruna ilişkin son gelişmeler…