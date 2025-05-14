SGK sistemi çöktü mü, sorun mu var? 14 Mayıs SGK sitesi neden açılmıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinden borç takibi, çalışma ve sosyal güvenlik işlemleri, tebligat işlemleri, borç yapılandırması, hizmet dökümü, sigorta işlemleri, hizmet dökümü ve diğer birçok işlem yapılabiliyor. 14 Mayıs Çarşamba günü SGK’nın resmi internet sitesine giriş yapmaya çalışan kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Sorunun kaynağı ve çözümünü merak edenler ise “ SGK sistemi çöktü mü, neden açılmıyor” sorusuna cevap arıyor.

SGK sistemi çöktü mü, sorun mu var? 14 Mayıs SGK sitesi neden açılmıyor? - 1

SGK çöktü mü? Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlar birçok işlem kamu kurumuna gitmeden gerçekleştirilebiliyor. SGK’da yaşanan erişim sorunu sonrasında resmi açıklama gelip gelmediği, yakından takip ediliyor. SGK’nın resmi internet sitesi üzerinden vergi borcu yapılandırması, askerlik borçlanması başvurusu, şahıs ödemeleri sorgulama, sağlık yardımı başvuruları, emekli günlük ödeme sorgulaması ve birçok işlem yapılabiliyor. Peki SGK sisteminde sorun mu var, neden açılmıyor? İşte, soruna ilişkin son gelişmeler…

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SGK sistemi çöktü mü, sorun mu var? 14 Mayıs SGK sitesi neden açılmıyor? - 2

SGK SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ? (14 MAYIS 2025)

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Şu anda bakımdayız. Web sitemizi daha iyi bir deneyim için güncelliyoruz. Lütfen daha sonra ziyaret edin” ifadesiyle karşılaşıyor.

SGK’nin resmi internet sitesinde güncelleme yapıldığından sisteme giriş yapılamıyor. Yapacakları işlemler hakkında bilgi almak isteyen kullanıcılar bağlı oldukları il ve ilçelerin Sosyal Güvenlik Merkezi aracılığıyla bilgi alabilirler.

SGK sistemi çöktü mü, sorun mu var? 14 Mayıs SGK sitesi neden açılmıyor? - 3

SGK İNTERNET SİTESİNDE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden borç yapılandırma, hizmet birleştirme, sigortalılık uygulamaları, isteğe bağlı sigortalılık, genel sağlık sigortası uygulamaları, borçlanma hizmetleri, emeklilik uygulamaları, borç yoktur belgesi, işe giriş/işten ayrılma bilgiler, proje başvuruları ve diğer birçok işlem yapılabilir. 

SGK sistemi çöktü mü, sorun mu var? 14 Mayıs SGK sitesi neden açılmıyor? - 4
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