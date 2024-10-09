Sibel Can "Veliahtım" demişti! Eski sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya'nın son hali

Diyarbakır'da sekiz yıl önce katıldığı ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, erkek arkadaşı tarafından silahla yaralanmıştı. Yürümekte ve konuşmakta güçlük çeken Kaya, ablası öldürüldükten sonra tedavisine ara vermişti. Mutlu Kaya, dört yıl sonra tekrar tedaviye başladı.

Sibel Can "Veliahtım" demişti! Eski sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya'nın son hali - 1

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyurmuştu, erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybetmişti.

Mutlu Kaya, ablasının ölümünden sonra ara verdiği tedavisine 4 yıl sonra tekrar döndü.

Diyarbakırlı Mutlu Kaya dört yıl sonra tedaviye başladı 

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Sibel Can "Veliahtım" demişti! Eski sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya'nın son hali - 2

Diyarbakır'da yaşayan Mutlu Kaya, 2015 yılında katıldığı bir ses yarışmasıyla tanındı. Kaya, o dönem erkek arkadaşının silahlı saldırısına uğradı.

Sibel Can "Veliahtım" demişti! Eski sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya'nın son hali - 3

Ergani ilçesinde erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun süren tedavilerin ardından hayata tutundu, yürümek için fizik tedavi almaya başladı.

Sibel Can "Veliahtım" demişti! Eski sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya'nın son hali - 4

ABLASI DİLEK KAYA'YA NE OLDU?

4 yıl önce ablası Dilek Kaya da erkek arkadaşı tarafından vurulmuş ve hayatını kaybetmişti.

Mutlu Kaya, bu olaydan sonra içine kapanarak tedaviyi reddedip, yürüme konuşmada ilerleme kat ederken tekrara eski haline dönmüştü.

Sibel Can "Veliahtım" demişti! Eski sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya'nın son hali - 5

Kaya, 4 yıl aradan sonra hayatı tutunmak için yeniden refleksoloji uzmanından tedavi almaya başladı.

Instagram'da hayatı ve iyileşmek için verdiği mücadeleyi paylaşan Mutlu Kaya takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

Sibel Can "Veliahtım" demişti! Eski sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya'nın son hali - 6

SİBEL CAN "VELİAHTIM'' DEMİŞTİ

Sibel Can, 19 yaşındaki Mutlu Kaya'yı takımına katmak için Diyarbakır'a gitmiş ve Kaya'yı çalıştığı okul kantininde ziyaret etmişti. Can ayrıca genç yarışmacı için "veliahtım" demişti.

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