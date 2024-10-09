Sibel Can "Veliahtım" demişti! Eski sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya'nın son hali
Diyarbakır'da sekiz yıl önce katıldığı ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, erkek arkadaşı tarafından silahla yaralanmıştı. Yürümekte ve konuşmakta güçlük çeken Kaya, ablası öldürüldükten sonra tedavisine ara vermişti. Mutlu Kaya, dört yıl sonra tekrar tedaviye başladı.
Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyurmuştu, erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybetmişti.
Mutlu Kaya, ablasının ölümünden sonra ara verdiği tedavisine 4 yıl sonra tekrar döndü.