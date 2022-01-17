Sibirya değil Erzurum: Termometreler eksi 33’ü gösterdi

Erzurum'un merkezi dün gece saatlerinde sıfırın altında 24 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle kentte araçlar, kapı kilitleri, şadırvanlar ve otobüs durakları buz kesti. Bölgede en düşük sıcaklık ise Erzurum’un Tekman ilçesinde eksi 33 derece olarak ölçüldü.

Haberler - İHA 17.01.2022 - 11:47

Sibirya değil Erzurum: Termometreler eksi 33’ü gösterdi - 1

Doğu Anadolu Bölgesinde Sibirya soğukları etkili oluyor.

Sibirya değil Erzurum: Termometreler eksi 33’ü gösterdi - 2

Bölge genelinde her geçen gün düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Sibirya değil Erzurum: Termometreler eksi 33’ü gösterdi - 3

’da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceyi görürken, kentte her şey buz kesti.

Sibirya değil Erzurum: Termometreler eksi 33’ü gösterdi - 4

Sabah araçlarını çalıştıramayan vatandaşlar uzun uğraşlar verirken, araç camları, şadırvanlar ve kapı kilitleri buzla kaplandı.

Sibirya değil Erzurum: Termometreler eksi 33’ü gösterdi - 5

Çatılarda ise dev buz sarkıtları oluştu.

Sibirya değil Erzurum: Termometreler eksi 33’ü gösterdi - 6

Bölge genelinde dün gece hava sıcaklıkları ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 32, Kars’ta 27, Erzurum’da 24, Ardahan’da 16, Bayburt’ta 16, Iğdır’da 8 ve Erzincan’da 7 derece olarak ölçüldü.

Sibirya değil Erzurum: Termometreler eksi 33’ü gösterdi - 7
Sibirya değil Erzurum: Termometreler eksi 33’ü gösterdi - 8
Sibirya değil Erzurum: Termometreler eksi 33’ü gösterdi - 9

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