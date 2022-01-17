Sibirya değil Erzurum: Termometreler eksi 33’ü gösterdi

Bölge genelinde dün gece hava sıcaklıkları ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 32, Kars’ta 27, Erzurum’da 24, Ardahan’da 16, Bayburt’ta 16, Iğdır’da 8 ve Erzincan’da 7 derece olarak ölçüldü.