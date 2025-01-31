Sibirya soğukları kapıda: İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kar uyarısı (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)
İstanbul'da yaklaşık bir haftadır devam eden mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kara bırakıyor. İstanbul için hem İstanbul Valiliğinden hem AKOM'dan art arda uyarılar geldi. İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Yılın ilk ayını kar yağışsız geçiren İstanbul için Şubat ayında kar yağışı bekleniyor mu? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorularına yanıt aranıyor.
2025 yılının ilk ayını İstanbul kar yağışsız geçirirken, Şubat ayıyla birlkikte havalar da değişiyor.
İstanbul'a beklenen kar geliyor.