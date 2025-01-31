Sibirya soğukları kapıda: İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kar uyarısı (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

İstanbul'da yaklaşık bir haftadır devam eden mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kara bırakıyor. İstanbul için hem İstanbul Valiliğinden hem AKOM'dan art arda uyarılar geldi. İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Yılın ilk ayını kar yağışsız geçiren İstanbul için Şubat ayında kar yağışı bekleniyor mu? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorularına yanıt aranıyor.

Sibirya soğukları kapıda: İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kar uyarısı (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?) - 1

2025 yılının ilk ayını İstanbul kar yağışsız geçirirken, Şubat ayıyla birlkikte havalar da değişiyor. 

İstanbul'a beklenen kar geliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sibirya soğukları kapıda: İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kar uyarısı (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?) - 2

SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR 

Pazartesi günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Sibirya soğukları kapıda: İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kar uyarısı (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?) - 3

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava sıcaklığının 4 Şubat Salı günü düşeceği, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sibirya soğukları kapıda: İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kar uyarısı (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?) - 4

İstanbul'da salıdan itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olmasının beklendiği kaydedildi. 

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, bu periyotta karla karışık sağanak ve kar yağışı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi. 

Sibirya soğukları kapıda: İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kar uyarısı (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?) - 5

AKOM DA UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da salı günü sıcaklıkların hızlı bir şekilde düşeceğini bildirdi.

Megakentte çarşamba sabah saaatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

Perşembe günü ise kar yağışı miktarının 10 ila 20 santimetre arası yağması bekleniyor.

Sibirya soğukları kapıda: İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kar uyarısı (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?) - 6

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık raporlarına göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Salı gününden itibaren kuzey, iç ve batı  kesimlerden başlayarak ülke genelinde hissedilir derecede düşecek.

Sibirya soğukları kapıda: İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kar uyarısı (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?) - 7

1 ŞUBAT CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Sibirya soğukları kapıda: İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kar uyarısı (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?) - 8

2 ŞUBAT PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Sibirya soğukları kapıda: İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kar uyarısı (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?) - 9

3 ŞUBAT PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Sibirya soğukları kapıda: İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kar uyarısı (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?) - 10

4 ŞUBAT SALI HAVA NASIL OLACAK?

Sibirya soğukları kapıda: İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kar uyarısı (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?) - 11

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

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