Sibirya soğukları Karadeniz’in incisi hamsiye yaradı
Türkiye’ye kuzeyden gelen soğuk hava dalgası balık avı ve piyasasında önemli bir değişikliğe neden olmadı. Mezgit avında bir düşüş yaşanırken, Karadeniz’in incisi hamsi avı ise normal seyrinde devam etti. Karadenizli balıkçılar, soğuk havalara rağmen hamsi avının oldukça iyi gittiğini söyledi.
Havaların birkaç gündür kötü gitmesine rağmen balık fiyatlarında afaki bir artış olmadığına değinen balık satıcısı Yaşar Köse, "Havaların soğuk olması, kar ve fırtınanın olması ister istemez denizleri etkiliyor.