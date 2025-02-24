Sibirya soğukları onları etkilemedi: Kış günü denize girdiler

'Yüzenbazlar' isminde bir ekip oluşturduklarını belirten Avukat Mustafa Seyfi Çelik, "Ağustos hariç yılın 11 ayı yüzüyoruz. Ağustos sıcak olduğu için pek girmiyoruz. Bugünlerde de Sibirya soğukları var.