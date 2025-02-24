Sibirya soğukları onları etkilemedi: Kış günü denize girdiler
Sibirya soğuklarının hakim olduğu Mersin Erdemli'de bir grup arkadaş denize girdi. Uzun süre denizde yüzen arkadaşlar yılın en sıcak ayı ağustos hariç 11 ay denize girdiklerini, soğuk havaların kendilerini etkilemediğini ve hastalıklardan da koruduğunu söyledi.
Türkiye'nin önemli tatil noktalarından Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de de Sibirya soğukları etkili oluyor. Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde geceleri en düşük sıcaklık eksi 16'ları görürken, sıfır noktada gündüzleri sıcaklık 8-9 dereceye kadar çıkıyor.