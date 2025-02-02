Sibirya’dan İstanbul’a geliyor! İstanbul’da kar yağışı için tarih belli oldu: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşacak

İstanbul’da beklenen kar yağışı için tarih belli oldu. Megakent salı gününden itibaren Sibirya’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yalancı bahar, yerini kara kışa bırakacak, hava sıcaklığı 12 derece birden düşecek. İstanbul’da kar yağışı iki gün sürecek. Çarşamba ve perşembe günü etkili olması beklenen kar yağışı 10 santimetrelik beyaz örtü oluşturacak.

Sibirya’dan İstanbul’a geliyor! İstanbul’da kar yağışı için tarih belli oldu: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşacak - 1

İstanbulluların beklediği kar yağışı bu hafta megakente ulaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul yeni haftada Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Son haftalarda yalancı baharı yaşayan İstanbul’da hava sıcaklığı salı gününden itibaren 10-12 derece birden düşecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sibirya’dan İstanbul’a geliyor! İstanbul’da kar yağışı için tarih belli oldu: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşacak - 2

VALİLİKTEN SOĞUK HAVA UYARISI

Megakentte beklenen kar yağışı için uyarılar ise art arda geliyor.

İstanbul Valiliği, kentteki hava sıcaklığının 6-12 derece birden düşeceğini bildirerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Valilik açıklamasında, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği kaydedildi.

Salı günü havanın değişeceği uyarısının yer aldığı açıklamada, kentteki en yüksek hava sıcaklığının 5 derece olacağı belirtildi.

Sibirya’dan İstanbul’a geliyor! İstanbul’da kar yağışı için tarih belli oldu: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşacak - 3

AKOM’DAN İSTANBUL’A KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi ise İstanbul’da yaşayanları iki gün boyunca etkili olacak kar yağışına karşı uyardı.

AKOM açıklamasında, yurt genelindeki hava sıcaklıklarının haftanın ilk gününden itibaren düşmeye başlayacağı kaydedildi.

Sibirya’dan İstanbul’a geliyor! İstanbul’da kar yağışı için tarih belli oldu: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşacak - 4

İSTANBUL'DA İKİ GÜN KAR VAR

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının İstanbul’da hava sıcaklığını 10 derece birden düşüreceği kaydedilen açıklamada, kentte iki gün boyunca kar yağışının etkili olacağı aktarıldı.

AKOM’un açıklamasına göre İstanbul yeni haftaya çok bulutlu ve yağışlı başlayacak.

Salı günü kente Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ulaşacak.

İstanbul’da beklenen kar yağışı çarşamba günü başlayacak. Çarşamba günü etkili olması beklenen kar yağışının miktarı 2-5 santimetre olarak açıklandı.

İstanbul’da perşembe günü de kar bekleniyor. Perşembe günü etkili olacak olan yağışın miktarı ise 3-10 santimetre olarak açıklandı.

Sibirya’dan İstanbul’a geliyor! İstanbul’da kar yağışı için tarih belli oldu: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşacak - 5

Kar yağış cuma günü İstanbul’u terk edecek.

Megakentte cuma ve cumartesi günleri yağış beklenmiyor.

AKOM’un uyarı notunda sıcaklıkların cuma ve cumartesi günü birer kademe yükselişe geçtiği görülüyor.

Sibirya’dan İstanbul’a geliyor! İstanbul’da kar yağışı için tarih belli oldu: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşacak - 6

ANKARA'DA DA KAR BEKLENİYOR

İstanbul’un yanı sıra başkent Ankara’da da yeni haftada kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Ankara’daki kar yağışının salı günü başlaması bekleniyor.

Sibirya’dan İstanbul’a geliyor! İstanbul’da kar yağışı için tarih belli oldu: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşacak - 7

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uzun vadeli tahminine göre de mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların salı gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerinden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede azalması bekleniyor.

Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra yağış beklenen İstanbul’da, salı günü ise saatteki hızı hızı 60 kilometreyi bulan kuzey yönlü rüzgarın etkili olacağı kaydedildi.

Sibirya’dan İstanbul’a geliyor! İstanbul’da kar yağışı için tarih belli oldu: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşacak - 8

2 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU

Sibirya’dan İstanbul’a geliyor! İstanbul’da kar yağışı için tarih belli oldu: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşacak - 9

3 ŞUBAT PAZARTESİ HAVA DURUMU

Sibirya’dan İstanbul’a geliyor! İstanbul’da kar yağışı için tarih belli oldu: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşacak - 10

4 ŞUBAT SALI HAVA DURUMU

Sibirya’dan İstanbul’a geliyor! İstanbul’da kar yağışı için tarih belli oldu: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşacak - 11

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Sibirya’dan İstanbul’a geliyor! İstanbul’da kar yağışı için tarih belli oldu: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşacak - 12

6 ŞUBAT ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

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