Sibirya’dan İstanbul’a geliyor! İstanbul’da kar yağışı için tarih belli oldu: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşacak

İSTANBUL'DA İKİ GÜN KAR VAR

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının İstanbul’da hava sıcaklığını 10 derece birden düşüreceği kaydedilen açıklamada, kentte iki gün boyunca kar yağışının etkili olacağı aktarıldı.

AKOM’un açıklamasına göre İstanbul yeni haftaya çok bulutlu ve yağışlı başlayacak.

Salı günü kente Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ulaşacak.

İstanbul’da beklenen kar yağışı çarşamba günü başlayacak. Çarşamba günü etkili olması beklenen kar yağışının miktarı 2-5 santimetre olarak açıklandı.

İstanbul’da perşembe günü de kar bekleniyor. Perşembe günü etkili olacak olan yağışın miktarı ise 3-10 santimetre olarak açıklandı.