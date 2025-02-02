Sibirya’dan İstanbul’a geliyor! İstanbul’da kar yağışı için tarih belli oldu: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşacak
İstanbul’da beklenen kar yağışı için tarih belli oldu. Megakent salı gününden itibaren Sibirya’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yalancı bahar, yerini kara kışa bırakacak, hava sıcaklığı 12 derece birden düşecek. İstanbul’da kar yağışı iki gün sürecek. Çarşamba ve perşembe günü etkili olması beklenen kar yağışı 10 santimetrelik beyaz örtü oluşturacak.
İstanbulluların beklediği kar yağışı bu hafta megakente ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul yeni haftada Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.Son haftalarda yalancı baharı yaşayan İstanbul’da hava sıcaklığı salı gününden itibaren 10-12 derece birden düşecek.