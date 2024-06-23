Sıcak hava bunalttı, havuzlar doldu: Termometreler 46 dereceyi gösterdi
Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis’te sıcak hava bunalttı. Gaziantep’te vatandaşlar havuzlara akın ederken, Şanlıurfa’da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Kahramanmaraş’ta ise sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.
Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis’te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gaziantep’te hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar, havuzlarda yoğunluk oluşturdu.
Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayan Gaziantepliler, havuzlara akın etti.
Uğur Şengül, havaların çok ısınmasıyla ve çocukların da ısrarıyla havuza geldiklerini kaydetti.
Mehmet Dikbaş, ailesiyle geldikleri havuzda eğlendiklerini ve suyun tadını çıkardıklarını söyledi.İşletmeci Barış Bulut, havaların ısınmasıyla yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Bayram tatili dolayısıyla şehir dışına çıkamayan Gaziantepliler havuzlarımızda serinleme fırsatı buluyor." dedi.