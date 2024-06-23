Sıcak hava bunalttı, havuzlar doldu: Termometreler 46 dereceyi gösterdi

KİLİS’TE PARKLAR DOLDU

Hava sıcaklığın 37 dereceye ulaştığı Kilis'te, vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor.

Kentin işlek caddelerinde ise sıcak dolayısıyla sakinlik gözlendi. Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.

Havaların çok sıcak olduğunu belirten Berat Karataş, serinlemek için havuza girmeyi tercih ettiğini söyledi.