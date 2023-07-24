Sıcak hava dalgası arıları da vurdu | “32 derecenin üzeri tehlikeli”

Kovanların beyaza boyamanın kovan için sıcaklığı dengede tutmak için önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Baytekin, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle kovan kapaklarının, saç kısımlarının da beyaza boyanması, mümkünse sentetik yağlı boya yerine dış cephe boyasıyla boyanmasında yarar var. Beyaz ışığı en iyi yansıtan renktir ve kovan içi ısı düşmesinde yaklaşık beş derece gibi önemli bir fark yaratıyor. Diğer yandan termo taban kullanmakta fayda var. Yine polen çekmecelerinin çekilmesi kovan altının ızgaralı olarak bırakılmasında fayda var.”