Sıcak hava dalgası arıları da vurdu | “32 derecenin üzeri tehlikeli”
Yüksek hava sıcaklığı arıları da olumsuz etkiliyor. 32 dereceyi geçen hava sıcaklıkları, arıların larva ve yumurtalarının ölmesine neden oluyor. Sıcak havada arıların bal ve polen çekişi yerine ağırlıklı olarak iklimlendirmeyi sağlamak ve kovanı serinletmek için su çekmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Harun Baytekin, bunun da bal verimini düşürdüğünü kaydetti.
Türkiye'de son aylarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları arı popülasyonunu olumsuz etkilerken, bal verimini de önemli derecede azaltıyor.