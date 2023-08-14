Sıcak hava dalgası geri dönüyor: Ankara'da termometreler 39-40 dereceyi gösterecek

"ANKARA'DA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE 39-40 DERECELİK SICAKLIIK BEKLENTİMİZ VAR"

Sıcaklıkların İstanbul ve İzmir'de mevsim normalleri civarında, Ankara'da mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceğine işaret eden Çelik, "Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da en yüksek sıcaklık 30 derece civarında. İzmir'de en yüksek sıcaklık 32-33 derece. Ankara'da ise önümüzdeki günlerde 39-40 derecelik sıcaklık beklentimiz var." diye konuştu.