Sıcak hava dalgası geri dönüyor: Ankara'da termometreler 39-40 dereceyi gösterecek
Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceği, sıcaklıkların Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği bildirildi. Uzmanlar, sıcaklıkların İstanbul ve İzmir'de mevsim normalleri civarında, Ankara'da mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceğine işaret ederken Ankara için ise uyarıda bulundu. Önümüzdeki günlerde Başkentte hava sıcaklığının 39-40 dereceye ulaşması bekleniyor.
Türkiye'ye sıcak hava dalgası geri dönüyor.