Sıcak hava deve kuşlarını da etkiledi... Kışın ortasında yumurtlamaya başladılar

Ocak ayı olmasına rağmen hava sıcaklığının 18 dereceye kadar yükselmesi kuraklığın artmasına neden olurken sıcak hava deve kuşlarını da etkiledi.
Deve kuşları nisan-ekim dönemi yerine bu yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yumurtlamaya başladı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak, iklim değişikliğinin tüm hayvan türlerini olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.
Süreçten üniversitede yetiştirilen deve kuşlarının da etkilendiğini belirten Ak, "Deve kuşları hep Kuzey Yarımküre'de mart-nisan gibi havaların ısınması, 20 dereceye çıkmasıyla beraber yumurtlamaya başlamakta sonra yaz bitiminde, eylül-ekim gibi de yumurtlama sezonu sona ermekte. Biz dolayısıyla sezon dışında dişi ve erkekleri daha sonraki dönemde döllük fazla olması amacıyla ayırıyoruz." diye konuştu.
Öte yandan sıcak hava nedeniyle deve kuşlarının yumurtlamaya başladığını ifade eden Ak, "Yapay kuluçkadan çıkardığınız civcivlerin de yaşam güçleri kış döneminde çok iyi olmuyor. Çünkü dışarıda hava güzelken, güneş ışığı, otlama, dolaşma, bunların en fazla görülen problem olan bacak problemlerini de engellediği gibi daha sağlıklı gelişmelerini sağlıyor." dedi.
Normal sezondaki yumurta verimini de olumsuz etkilendiğini anlatan Ak, "Ekim sonuna kadar havaların durumuna göre bazen daha erken soğursa daha erken, bir ay erken veya havalar iyi giderse kasıma kadar da devam eden bir sezon oluyor." dedi.
Üniversitedeki deve kuşlarının 6-7 yumurta verdiğini belirten Ak, "Ama böyle giderse yumurtlama devam eder ve bunların hepsi yaz dönemindeki asıl yumurta verimini olumsuz etkileyecek." diye konuştu.
Ak, bu süreçte elde edilen yumurtaları damızlık olarak değerlendiremediklerini, bunları öğrencilerle tüketmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.