Sıcak hava Muradiye Şelalesi’nde buharlaşmaya neden oldu | “Karşılaştığımız manzara korkunç”

Şelalenin üzerinde olduğu akarsuyun bölge için önemli olduğunu anlatan Alaeddinoğlu, şunları kaydetti:

"Öyle bir akarsudan söz ediyoruz ki hakikaten burada değerler sıralaması yapsanız belki de en öne koyacağımız akarsulardan biri. Dolayısıyla bu akarsuyun bu hale gelmesi çok can yakıcı. Dolaysıyla suyu yönetenlerin hem balık popülasyonu, hem Muradiye Şelalesi'ni hem de Bendimahi sulak alanını su vererek tekrar yaşatmaları gerekir. Zaten iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle havzada bir su açığı var ve her geçen yıl bu miktar artıyor. Bir de üzerine baraj ve HES'lerin inşa edilmesi Muradiye Şelalesi'nin önümüzdeki yıllarda belki hiç su akmayan bir hale dönüşmesine, balıkların yumurtlamak için göç edemeyeceğine ve kuşların üreme alanların ortadan kalkmasına neden olacak. Bu hiç arzu etmediğimiz bir durum. Karar vericilerin suyu iyi bir şekilde yönetmesi gerekiyor."