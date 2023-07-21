Sıcak hava Muradiye Şelalesi’nde buharlaşmaya neden oldu | “Karşılaştığımız manzara korkunç”
Van'da etkili olan sıcak hava, yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünerek ziyaretçilerini ağırlayan Muradiye Şelalesi'nin su seviyesinde düşüşe neden oldu. Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, “Muradiye Şelalesi'nde karşılaştığımız manzara tek kelimeyle korkunç.” dedi.
Geçen yıllara oranla sıcaklığın yükselmesine bağlı olarak buharlaşmanın giderek arttığı Van Gölü Havzası'nda birçok akarsu ve su kaynağı kuruma seviyesine geldi.