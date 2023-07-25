Sıcak hava otoyolda su satanların işlerini açtı
İstanbul’da trafiğin yoğun olduğu noktalarda su satan seyyar satıcıların gelirleri, son günlerde etkisini hissettiren sıcak hava dalgasıyla birlikte yükseldi. Hem trafiği hem de kendilerini tehlikeye atan satıcılar, günlük gelirlerinin 500 liraya çıktığını söyledi. “Zor ama ekmek parası.” diyen satıcılar, günde 7-8 koli su sattıklarını anlattı.
İstanbul'da 30 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sokağa çıkan vatandaşlar için risk oluştururken, trafikte su satan seyyar satıcılara yaradı.