Sıcak hava otoyolda su satanların işlerini açtı

İstanbul’da trafiğin yoğun olduğu noktalarda su satan seyyar satıcıların gelirleri, son günlerde etkisini hissettiren sıcak hava dalgasıyla birlikte yükseldi. Hem trafiği hem de kendilerini tehlikeye atan satıcılar, günlük gelirlerinin 500 liraya çıktığını söyledi. “Zor ama ekmek parası.” diyen satıcılar, günde 7-8 koli su sattıklarını anlattı.

Sıcak hava otoyolda su satanların işlerini açtı - 1

 İstanbul'da 30 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sokağa çıkan vatandaşlar için risk oluştururken, trafikte su satan seyyar satıcılara yaradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcak hava otoyolda su satanların işlerini açtı - 2

Yaklaşık 16 milyonun üzerinde insanın yaşadığı İstanbul'da aşırı sıcaklar ve oluşan yoğun trafik, su satıcılarına ekmek kapısı oldu.

Sıcak hava otoyolda su satanların işlerini açtı - 3

Otoyolda canlarını ve trafiği tehlikeye atarak su satan seyyar satıcıların, günlük 300 ile 500 lira arasında para kazanıyor. Su satışı yapan seyyar satıcıların aylık geliri 15 bin liraya kadar çıkıyor.

Sıcak hava otoyolda su satanların işlerini açtı - 4

“ZOR AMA EKMEK PARASI”

Günde 7-8 koli su sattığını belirten Ahmet Acar, “25 seneden beri bu işi yapıyorum. Zor ama ekmek parası. Günde 300-400 lira kazanıyorum, Allah bereket versin. Günde 7-8 koli sattığımız oluyor. Tanesini 5 liraya satıyoruz.” dedi.

Sıcak hava otoyolda su satanların işlerini açtı - 5

Abdullah Coşkun ise kazancının belli olmadığını belirterek, “Kazancım trafiğe bağlı. Günde 3-4 saat çalışıyorum. Kazancım belli olmuyor. Bazen 200 lira kazanıyorum, bazen 100 lira kazanıyorum.” diye konuştu.

Sıcak hava otoyolda su satanların işlerini açtı - 6

Bu işi 15 yıldır yaptığını belirten Bayram Kaya, “Su 6 lira, işlerim çok şükür iyi. Ne kadar kazandığımı söylersem bereketi kaçar. Çok şükür 500 lira kazanıyorum.” şeklinde konuştu.

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