Sıcak hava palamudu vurdu

“25 SANTİMDEN KÜÇÜK PALAMUT ALMAYIN”

Palamudun, yasal tebliğlere göre 25 santimden küçüğünün avlanmasının yasak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Osman Samsun, şunları söyledi:

“Tüketicilerimizin bu 25 santimden küçük palamut balıklarını satın almamalarını, bilinçli balıkçılarımızın da bunları avlamamalarını ifade etmek istiyoruz. Daha önce yaptığımız araştırmalarda palamut balıklarını, biz 15 ile 47 santim arasındaki boylarda yakaladık. Bunların 34 ile 1288 gram arasında ağırlık değişikliklerinin olduğunu tespit ettik. Yine palamutların en küçüklerinde yüzde 42, en büyük olarak kabul ettiklerimizde ise yüzde 79 oranında et verdiklerini belirledik. Palamudun ortalama ise yüzde 69 oranında yenilebilir eti olan, et oranı yüksek bir balık olduğunu biliyoruz. Böyle kıymetli balığımızın bizden sonraki nesillere de aktarılabilmesi, stoklarının ve popülasyonunun devam etmesi için, ülkemizin yasal mercilerinin almış olduğu kuralla uyulmasının büyük fayda olacağını düşünüyoruz. Balığın küçükse avlanılmaması için balıkçılarımızın buna özen göstermelerini bekliyoruz. Zaten böyle yaptıklarını biliyoruz.”