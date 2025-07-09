Sıcak havadan bunalan sahil ve parklara koştu



Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından bugün kent genelinde ortalama sıcaklık 35 dereceye kadar yükseldi.



Saat 13.20 itibarıyla sıcaklıklar Tuzla ve Çekmeköy'de 39, Şile'de 38, Eyüpsultan, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye'de 37 derece ölçüldü.



Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denize girerken, bazıları sahil ve parklarda piknik yaptı.



Millet bahçeleri ve parklar, öğle saatlerinde sahillere göre biraz daha boş kaldı.



Bazı kişiler de gölgelik alanlarda ve ağaç altlarında dinlenmeyi tercih etti.





