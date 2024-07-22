Sıcak havalara dikkat! Kalp krizi riskini 2 kat artırıyor

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinden seyrediyor. Bunaltıcı sıcaklar, vücut sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, özellikle 20 derecenin üzerindeki her bir derecelik sıcaklık artışının sağlığı ciddi anlamda etkilediğini vurguluyor. Aşırı sıcaklar 65 yaş üstü kişilerde kalp krizi riskini yüzde 2 artıyor.

Sıcak havalara dikkat! Kalp krizi riskini 2 kat artırıyor - 1

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, 20 derecenin üzerindeki her bir derecelik sıcaklık artışının 65 yaş üstü kişilerde kalp krizi riskini yüzde 2 yükselttiğini söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcak havalara dikkat! Kalp krizi riskini 2 kat artırıyor - 2

Prof. Dr. Altay, AA muhabirine, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak havanın insan sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Sıcak havalara dikkat! Kalp krizi riskini 2 kat artırıyor - 3

Sıcak havanın kalp krizi, kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu gibi sağlık sorunlarına neden olduğunu dile getiren Altay, özellikle risk grubunda bulunan hastaların ve yaşlıların dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Sıcak havalara dikkat! Kalp krizi riskini 2 kat artırıyor - 4

Sıcak havaların vücudun ısı dengesini bozduğunu ve kalp sağlığını doğrudan etkilediğini anlatan Altay, şunları kaydetti:

Sıcak havalara dikkat! Kalp krizi riskini 2 kat artırıyor - 5

"20 derecenin üzerindeki hava sıcaklığı durumunda her bir derece sıcaklık artışında özellikle 65 yaş üstü bireyler için yüzde 2 oranında kalp krizi riskinin arttığı görülüyor. Sıcaklık ne kadar artarsa kalp krizini o kadar fazla görüyoruz. Bunun yanında hipertansiyon ve ritim bozuklukları ortaya çıkıyor. Ayrıca beyin kanaması gibi olumsuzlukları görebiliyoruz. O yüzden kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar çok dikkatli olacaklar."

Sıcak havalara dikkat! Kalp krizi riskini 2 kat artırıyor - 6

BOL SIVI TÜKETİN, YAĞLI BESİNLERDEN KAÇININ

Prof. Dr. Altay, sıcak havalardan korunmak için bol sıvı tüketilmesi ve yağlı gıdalardan kaçınarak hafif yemeklerle sebze ve meyvelerin tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Altay, günün en sıcak saatlerinde mümkün olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sıcak havalara dikkat! Kalp krizi riskini 2 kat artırıyor - 7

ÖĞLE SAATLERİNDE GÜNEŞTEN KAÇININ

Sıcak havalarda sağlığınızı korumak için bu kurallara dikkat edebilirsiniz.

  • Bol su içmek vücut sıcaklığını düzenler ve dehidrasyonu önler.
  • Mümkünse öğle saatlerinde güneşten kaçının ve gölgede kalın.
Sıcak havalara dikkat! Kalp krizi riskini 2 kat artırıyor - 8

  • Nefes alabilen, hafif ve hava geçiren giysiler tercih edin.
  • Ev veya iş yerinizde klima veya fan kullanarak iç mekanı serin tutun.
  • Beton gibi yüzeylerde veya araç içlerinde uzun süre kalmamaya çalışın.
Sıcak havalara dikkat! Kalp krizi riskini 2 kat artırıyor - 9

  • Vücut sıcaklığını düşürmek için serin su kullanın.
  • Aşırı sıcaklarda fazla aktivite yapmaktan kaçının ve dinlenme araları verin.
Sıcak havalara dikkat! Kalp krizi riskini 2 kat artırıyor - 10

  • Ağır yemekler vücut ısısını artırabilir, hafif ve taze gıdalar tercih edin.
  • Baş, boyun ve bilek gibi bölgelere soğuk kompresler uygulayarak serinleyebilirsiniz.
Sıcak havalara dikkat! Kalp krizi riskini 2 kat artırıyor - 11

  • Aşırı sıcaklar sırasında mümkünse iklimlendirilmiş ortamlarda zaman geçirin.


Bu yöntemlerle vücut sıcaklığınızı kontrol altında tutabilir ve aşırı sıcaklardan korunabilirsiniz.
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