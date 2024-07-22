Sıcak havalara dikkat! Kalp krizi riskini 2 kat artırıyor
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinden seyrediyor. Bunaltıcı sıcaklar, vücut sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, özellikle 20 derecenin üzerindeki her bir derecelik sıcaklık artışının sağlığı ciddi anlamda etkilediğini vurguluyor. Aşırı sıcaklar 65 yaş üstü kişilerde kalp krizi riskini yüzde 2 artıyor.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, 20 derecenin üzerindeki her bir derecelik sıcaklık artışının 65 yaş üstü kişilerde kalp krizi riskini yüzde 2 yükselttiğini söyledi.