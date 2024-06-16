Sıcak havalarda hayvanlara buzlu kokteyl

Gaziantep'te, havaların ısınması ile hayvanat bahçesinde, hayvanların etkilenmemesi için önlemler alındı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte hayvanlar için özel menüler oluşturuldu. Aslan, kaplan, ayı gibi yırtıcı hayvanlar bakıcıları tarafından hazırlanan dondurulmuş et ve buzlu meyve kokteyli ile fil, deve ve deve kuşları ise sık sık tazyikli su sıkılarak serinletiliyor.

Sıcak havalarda hayvanlara buzlu kokteyl - 1

Dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 350 türden 7 bin 500 hayvana ev sahipliği yapıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcak havalarda hayvanlara buzlu kokteyl - 2

Her yıl 5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde havaların ısınması ile hayvanlar için özel tedbirler alındı.

Sıcak havalarda hayvanlara buzlu kokteyl - 3

Sıcaklardan bunalan ve barınaklarındaki havuzlarda vakit geçiren hayvanlar, bakıcıları tarafından dondurulmuş et ve buzlu meyve kokteylleri ile serinletiliyor.

Sıcak havalarda hayvanlara buzlu kokteyl - 4

"SICAKLAR İLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, artan hava sıcaklarında hayvanların etkilenmemesi için barınaklardaki havuzlarda bakımların tamamlandığını söyledi.

Sıcak havalarda hayvanlara buzlu kokteyl - 5

Özsöyler, yırtıcı hayvanlara dondurulmuş et, ayılara ise de dondurulmuş meyve kokteyli verdiklerini belirterek, "Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda yılda 5 milyon kişiyi ağırlıyoruz. Türkiye ve dünyanın her tarafından ziyaretçilerimiz geliyor" dedi.

Sıcak havalarda hayvanlara buzlu kokteyl - 6

AYILARA MEYVE KOKTEYLİ

Havalar şu anda çok sıcak olduğunu belirten Özsöyler,  "Hayvanlarımızın yazlık barınaklarının tamamında havuz bulunmaktadır. Bunlar havuza girerek serinliyor ama ayrıca kendilerine buzlu kokteyl veriyoruz. Özellikle ayılara meyve kokteyli veriyoruz" diye konuştu.

Sıcak havalarda hayvanlara buzlu kokteyl - 7

Aslan, kaplan gibi yırtıcı hayvanlara da etli kokteyl verdiklerini belirten Özsöyler, Filleri, develeri ve deve kuşlarını özellikle aşırı sıcak saatlerde su hortumları ile serinleterek rahat bir ortamda yaşamalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıcak havalarda hayvanlara buzlu kokteyl - 8
Sıcak havalarda hayvanlara buzlu kokteyl - 9
Sıcak havalarda hayvanlara buzlu kokteyl - 10
Sıcak havalarda hayvanlara buzlu kokteyl - 11
Sıcak havalarda hayvanlara buzlu kokteyl - 12
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