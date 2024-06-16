Sıcak havalarda hayvanlara buzlu kokteyl

AYILARA MEYVE KOKTEYLİ

Havalar şu anda çok sıcak olduğunu belirten Özsöyler, "Hayvanlarımızın yazlık barınaklarının tamamında havuz bulunmaktadır. Bunlar havuza girerek serinliyor ama ayrıca kendilerine buzlu kokteyl veriyoruz. Özellikle ayılara meyve kokteyli veriyoruz" diye konuştu.