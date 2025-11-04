Sıcak havaya aldanmayın: İstanbul dahil 20 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu uyarısını paylaştı.

Cuma gününden itibaren etkisini sürdüren mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları, bugünden itibaren etkisini kaybediyor.

Yarın ve önümüzdeki günlerde İstanbul'un da aralarında olduğu pek çok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.