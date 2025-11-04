Sıcak havaya aldanmayın: İstanbul dahil 20 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştrığı yeni hava durumu raporuna göre yarından itibaren İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu uyarısını paylaştı. 

Cuma gününden itibaren etkisini sürdüren mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları, bugünden itibaren etkisini kaybediyor. 

Yarın ve önümüzdeki günlerde İstanbul'un da aralarında olduğu pek çok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. 

YAĞIŞLAR BUGÜN MARMARA'DAN GİRİŞ YAPIYOR

Bugün, Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. 

Edirne ve Kırklareli çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

20 KENTE SAĞANAK UYARISI

Yarından itibaren ise yağış hava, yurdun batı ve orta kesimlerinde etkisini artıracak. 

YARIN (ÇARŞAMBA) GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER:

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bolu, Bartın, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu

