Sıcak havaya aldanmayın: İstanbul dahil 20 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştrığı yeni hava durumu raporuna göre yarından itibaren İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu uyarısını paylaştı.
Cuma gününden itibaren etkisini sürdüren mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları, bugünden itibaren etkisini kaybediyor.
Yarın ve önümüzdeki günlerde İstanbul'un da aralarında olduğu pek çok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.