Sıcak havayı fırsat bilenler soluğu dünyaca ünlü plajda aldılar
02.03.2026 14:33
İHA
Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek soluğu dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda aldı.
SICAKLIKLARI FIRSAT BİLDİLER
Mart ayının başlamasıyla sıcak havalar bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece olarak ölçüldüğü Alanya'da yerli ve yabancı vatandaşlar dünyaca ünlü Kleopatra plajına indi. Güneşli havayı fırsat bilenler serin deniz sularına kendini bıraktı. Bazı vatandaşlar şezlonglarda güneşlenmeyi tercih ederken, kimi de sahil boyunca yürüyüş yaptı.
TEKNE TURLARI BAŞLADI
Tekne turlarına da taleplerin başlamasıyla tekneler hareket etmeye başladı. Sahilin olmazsa olmazı balıkçılar ise her zamanki gibi oltalarını denize atarak nasiplerini bekledi. Mart ayında güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile inen Hüseyin Tufan, "Bugün 2 Mart çok güzel bir hava var. Deniz güzel. Kleopatra Plajı'nda her şey iyi gidiyor. Buraya Mersin'den geldik. Oğlum Fen lisesini kazandı. Biz de buraya yerleştik. Güzel bir şehir. Herkesi buraya bekleriz'' dedi.