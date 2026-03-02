Sıcak havayı fırsat bilenler soluğu dünyaca ünlü plajda aldılar

Tekne turlarına da taleplerin başlamasıyla tekneler hareket etmeye başladı. Sahilin olmazsa olmazı balıkçılar ise her zamanki gibi oltalarını denize atarak nasiplerini bekledi. Mart ayında güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile inen Hüseyin Tufan, "Bugün 2 Mart çok güzel bir hava var. Deniz güzel. Kleopatra Plajı'nda her şey iyi gidiyor. Buraya Mersin'den geldik. Oğlum Fen lisesini kazandı. Biz de buraya yerleştik. Güzel bir şehir. Herkesi buraya bekleriz'' dedi.