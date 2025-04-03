Sıcak kazan, susam ve pekmez: Samsun'un coğrafi işaret tescilli lezzeti

Her şehrin simidinin kendine has özellikleri var. Sıcak kazanı olan Samsun simidine Amasya'nın unundan, Samsun'un suyundan yapılır. Simit, 1-2 gün bayatlamadan dayanabilir. Özellikle şehir dışından gelenler meşhur Samsun simidini alarak memleketlerine götürüyor. İstanbul, Edirne, Malatya, Şanlıurfa'ya giden birçok kişi buradan 400-500 simit alarak şehirlerine götürüyorlar. Şu anda bayram yoğunluğu var. Şehirlerine dönecek vatandaşlar simitlerini alıp, şehirlerine öyle gidiyorlar. Biz günde 8 bin ile 10 bin adet simit üretiyoruz" diye konuştu.





