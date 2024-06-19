Sıcak ve nem geliyor: Gölgede bile 40 dereceleri göreceğiz!

İstanbul güneşli 31 derece, poyraz sert, ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Ankara açık 33, Bursa 35 derece. İzmir gölgede 38 derece, sert esen rüzgar ise biraz serinlik sağlıyor. Antalya'da nem 34 derece olan sıcaklığı 40 derece hissettiriyor.