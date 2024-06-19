Sıcak ve nem geliyor: Gölgede bile 40 dereceleri göreceğiz!
Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamaların üzerinde, batıda sert esen rüzgarlara rağmen sıcaklıklar daha da artacak. Birçok bölgede nemle birlikte gölgede 40 dereceler hissedilecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
İstanbul güneşli 31 derece, poyraz sert, ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Ankara açık 33, Bursa 35 derece. İzmir gölgede 38 derece, sert esen rüzgar ise biraz serinlik sağlıyor. Antalya'da nem 34 derece olan sıcaklığı 40 derece hissettiriyor.