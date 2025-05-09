Sıcaklar arttı: Adana'nın geleneksel lezzetine yoğun ilgi
Adana'da sıcakların kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar kentin geleneksel lezzetlerinden 'bici bici' tüketerek serinlemeye başladı.
Yurt genelinde sıcaklıklar artarken Adana'da güneş kendini fazlasıyla hissettirmeye başladı. Kentin sıcağının kendini hissettirmesiyle vatandaşlar, "bici bici" olarak bilinen yöresel soğuk tatlıyla yöneldi. Seyhan Nehri ve Baraj Gölü kenarlarında kurulan bici bici tezgahlarına vatandaşlar ilgi gösteriyor.