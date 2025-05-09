Sıcaklar arttı: Adana'nın geleneksel lezzetine yoğun ilgi

Türkmenistanlı olduğunu ve daha önce eşinin getirdiğini belirten Meral Köroğlu, "Tadı değişik gelmişti ama alıştıkça vazgeçilmezim oldu. Çok hoş bir koku ve tat bırakıyor. İnsana yazın serin ve tatlı bir dondurma yiyor hissi veriyor. Çok sevdik, tavsiye ediyorum. Adanalı olarak güzel bir tatlımız" dedi.