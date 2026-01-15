Sıcaklık 4 derece birden düşecek. Kar İstanbul'a dönüyor
15.01.2026 06:40
NTV - Haber Merkezi
70 ilde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü dondurucu soğuklar sona erdi ancak kısmi ısınmanın ardından Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul da dahil birçok ilde pazartesi günü tekrar kar yağması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre özellikle doğu illerini etkilemeye devam eden eden soğuklar, pazar gününden itibaren batıya da yayılacak.
Bugün en düşük sıcaklığın 6 derece olması beklenen hava sıcaklığının pazartesi günü 3, pazartesi ise 2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Pazar günü İstanbul, Yalova, Düzce ve Kocaeli'nde başlayacak olan karla karışık yağmur, pazartesi günü yerini kara bırakacak.
Bugün doğu illeri ise adeta donuyor. Kars'ta en düşük hava sıcaklığı eksi 14, Ardahan'da ise eksi 18 derecelere kadar düşecek. Bugün iç kesimlerde de buzlanma ve don bekleniyor.
SARI KODLU KUVVETLİ KAR ALARMI
MGM, sarı kod yayınlayarak Karabük, Bartın ve Kastamonu'ya ise kuvvetli kar uyarısı yaptı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
FIRTINA UYARISI
MGM, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerine ise saatteki hızı 70 kilometreyi bulacak fırtına uyarısı yayınladı.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 1/9 derece.
- İstanbul 6/12 derece.
- Denizli 3/13 derece.
- İzmir 5/15 derece.
- Adana 0/12 derece.
- Ankara -1/3 derece.
- Samsun 1/10 derece.
- Erzurum -13/-8 derece.
- Malatya -8/1 derece.
- Kars -14/-8 derece
- Diyarbakır -4/4 derece.
- Gaziantep -4/8 derece.