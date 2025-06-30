Sıcaklık 40 dereceyi aştı: 04.00'te gelen ürün 12.00'ye kadar çürüyor

Bozulan ürünlerin çöpe gittiğini ve üreticilerin zarar ettiğini kaydeden Taş, "Adana'da domates eken arkadaşlarımız zarar etti. Karpuz aynı şekilde güneş vurdu. Güneş yanığından dolayı bugün karpuz tarlada çöp oldu" diye konuştu.