Sıcaklık 40 dereceyi aştı: Sırt ve göğüslerine buz koyuyorlar

"İNSAN DUŞ ALIRKEN BİLE TERLİYOR"

Dönerci Mehmet Nuri Erzi ise Adana’nın çok sıcak olduğunu ve ustaların bu şekilde çalışabildiğini belirterek, "Adana’nın gölgesi bile çok sıcak oluyor. Adana’da yaz mevsimi yok, adeta kavurucu çöl sıcakları var. Biz de bu sıcaklarla mücadele etmek için böyle bir çözüm ürettik. Günde 4 kalıp buz gidiyor. Mecburen sıcaklarla barışık olmak zorundayız. Ustalarımızı bu şekilde rahatlatmaya çalışıyoruz. Adana’da insan duş alırken bile terliyor" ifadelerini kullandı.