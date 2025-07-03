Sıcaklık 40 dereceyi aştı: Sırt ve göğüslerine buz koyuyorlar
Adana’da hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşınca ocak başında çalışan döner ustaları, sırt ve göğüslerine kalıp buz koyarak çalışmaya başladı.
Adana’da günlerdir 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, özellikle dönerci ve fırın gibi işletmelerde çalışanları zorluyor. Döner ustaları, sıcak ocağın başında mesai saatlerini düşürerek çift vardiya sistemine geçti.
Bazı ustalar ise günün en sıcak saatlerinde başka bir çalışanın da yardımıyla hem sırt hem de göğüslerine buz bağlayıp döner kesiyor. Çift kalıp buzla döner kesen ustaları görenler ise hayretle bakıyor.