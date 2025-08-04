Sıcaklık 40 dereceyi buldu: Çocuklar havuzda serinlemeye çalıştı

Karadaş, "Şehir merkezi çok sıcak olduğu için serin olan piknik alanlarına geliyoruz. Burada hem suya giriyoruz hem de piknik yapıyoruz. Ailemizle burada akşama kadar vakit geçireceğiz." dedi.



Gaziantep'ten gelen Şevval Kanarya da ailesiyle sıcak havalardan kaçmak için Kahramanmaraş'taki mesire alanına geldiklerini söyledi.



Serin ve doğayla iç içe bir ortamda vakit geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Kanarya, "Sıcak havalar bizi boğdu. Serinlemek için buraya geldik. Cennetten bir köşe gibi burası. Gerçekten çok iyi geldi bize ve herkese tavsiye edebilirim." diye konuştu.



ADIYAMAN



Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da ise vatandaşlar, serinlemek için parklardaki gölgelik alanları tercih etti.



Çocuklar ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.



Ayrıca inşaat ustaları bunaltıcı sıcak havalara rağmen çalışmalarını sürdürdü.



Vatandaşlardan İbrahim Çelik de havaların sıcak olduğunu ve bunaldıklarını ifade etti.