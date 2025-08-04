Sıcaklık 40 dereceyi buldu: Çocuklar havuzda serinlemeye çalıştı
Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sıcak hava etkili oluyor.
Hava sıcaklığının zaman zaman 40 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzlarda yoğunluk oluşturdu.
Hasan Yıldız, AA muhabirine, çocuklarla serinlemek ve eğlenmek için havuza geldiklerini belirterek, "Bu sene havalar çok sıcak geçiyor. Burada güzel vakit geçiriyoruz. İşlerin yoğunluğundan şehir dışına çıkmaya fırsatımız olmuyor. Burası yakın olduğu için değerlendiriyoruz." dedi.
Metin Şahin ise Almanya'dan tatil için memleketi Gaziantep'e geldiğini aktararak, "Sıcak havalarda soluğu havuzda alıyoruz. Çocuklar eğleniyor, hem geziyoruz hem serinliyoruz. Bu yıl önceki yıllara göre daha sıcak." ifadesini kullandı.
ŞANLIURFA
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte termometre 45 dereceyi gösterdi.
Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar kent merkezindeki yeşil alanlar ile parklarda vakit geçiriyor.
Ana cadde ve sokaklarda insan ve araç trafiğinin sakin olduğu, bazı vatandaşların ise şapka ve şemsiye kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştığı gözlendi.
İbrahim Demir, sıcak havaya alıştıklarını belirterek, "Bugünlerde hava biraz daha iyi ama haftaya sıcaklar yine artacakmış. Bize göre artık sıcaklık iyice normal olmaya başladı." şeklinde konuştu.