Sıcaklık 52 dereceyi buldu: Serinlemek isteyen gölgelik alanlara akın etti

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi.

Sıcaklık 52 dereceyi buldu: Serinlemek isteyen gölgelik alanlara akın etti - 1


Kentte sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklık 52 dereceyi buldu: Serinlemek isteyen gölgelik alanlara akın etti - 2

Sıcaktan korunmak isteyenler, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Sıcaklık 52 dereceyi buldu: Serinlemek isteyen gölgelik alanlara akın etti - 3


Bazı vatandaşların şapka ve şemsiye kullanarak, kimilerinin ise havuzlarda serinlemeye çalıştığı gözlendi.


Sıcaklık 52 dereceyi buldu: Serinlemek isteyen gölgelik alanlara akın etti - 4

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplanma merkezlerinde bekleyen vatandaşlar ise soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinliyor.

Sıcaklık 52 dereceyi buldu: Serinlemek isteyen gölgelik alanlara akın etti - 5


Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında da sakinliğin olduğu görüldü.

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