Sıcaklık 6-7 derece düşecek: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bugün lodosla sıcaklık ortalamanın üzerinde, hafta sonu ise 6-7 derece soğuma olacak. Marmara'da bugün sıcaklık 30-31 derece olması beklenirken, hafta sonu yağmurla hava serinleyecek. Pazar günü sıcaklık Marmara'da 7 derece daha düşük.

Sıcaklık 6-7 derece düşecek: Hafta sonu hava nasıl olacak? - 1

Beş büyük kentte bugün hava açık,  İstanbul 27, Ankara 26, İzmir 32, Bursa 31, Antalya 27 derece. Hafta sonu ise İstanbul ve Bursa'da sıcaklık belirgin derecede düşecek, yağmur geçişleri de olacak. İzmir ve Ankara'da pazar günü daha serin olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklık 6-7 derece düşecek: Hafta sonu hava nasıl olacak? - 2

Marmara'da bugün çoğu yerde sıcaklık 30-31 derece. Cumartesi ise karayelle yağmur gelecek ve hava serinleyecek. Pazar günü sıcaklık 7 derece daha düşük.  

Sıcaklık 6-7 derece düşecek: Hafta sonu hava nasıl olacak? - 3

İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık öğle saatlerinde yine 27-29 derece aralığında. Cumartesi de sıcak bir gün, akşam Eskişehir, Yozgat tarafında kısa süren yağış olabilecek. Gece Kayseri 10 derece.

Sıcaklık 6-7 derece düşecek: Hafta sonu hava nasıl olacak? - 4

Ege'de sabahları yer yer sis oluşuyor. Lodosla öğle hava bunaltıcı Denizli 32, Kütahya 28, Manisa 33, Muğla 31,  Bodrum 30 derece. Pazar karayel bölgeyi serinletecek.

Sıcaklık 6-7 derece düşecek: Hafta sonu hava nasıl olacak? - 5

Akdeniz'de hala bunaltıcı bir hava var. Adana'nın bazı ilçeleri, Hatay, Mersin’in iç kesimlerinde bölgesel sağanak geçişi olacak. Adana 30,  K.Maraş 30, Mersin ve Ispanta 28 derece.

Sıcaklık 6-7 derece düşecek: Hafta sonu hava nasıl olacak? - 6

Karadeniz'de bugün Rize, Artvin, Gümüşhane kesiminde kısa süreli yağmurlar var. Cumartesi ise batı Karadeniz'e de yağış geliyor. Bolu 27, Samsun 26, Trabzon 24 derece. Pazar hava soğuyacak.  

Sıcaklık 6-7 derece düşecek: Hafta sonu hava nasıl olacak? - 7

Doğu Anadolu'da Erzurum Kars civarında sağanak var. Erzurum 17, Malatya açık 27, Elazığ 29 derece. Güneydoğu lodosla sıcak, Gaziantep tarafı biraz bulutlanıyor. Bölgede sıcaklık 29-31 derece.

Sıcaklık 6-7 derece düşecek: Hafta sonu hava nasıl olacak? - 8

11 EKİM CUMA HAVA DURUMU

Sıcaklık 6-7 derece düşecek: Hafta sonu hava nasıl olacak? - 9

12 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU

Sıcaklık 6-7 derece düşecek: Hafta sonu hava nasıl olacak? - 10

13 EKİM PAZAR HAVA DURUMU

Sıcaklık 6-7 derece düşecek: Hafta sonu hava nasıl olacak? - 11

14 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU

Sıcaklık 6-7 derece düşecek: Hafta sonu hava nasıl olacak? - 12

15 EKİM SALI HAVA DURUMU

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