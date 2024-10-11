Sıcaklık 6-7 derece düşecek: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Beş büyük kentte bugün hava açık, İstanbul 27, Ankara 26, İzmir 32, Bursa 31, Antalya 27 derece. Hafta sonu ise İstanbul ve Bursa'da sıcaklık belirgin derecede düşecek, yağmur geçişleri de olacak. İzmir ve Ankara'da pazar günü daha serin olacak.