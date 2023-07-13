Sıcaklık artışıyla birlikte İstanbul barajlarında buharlaşma tehlikesi: 34 bin ton su buharlaşacak

İstanbul'da beklenen sıcaklık artışıyla birlikte doluluk seviyesi yüzde 41'lerde bulunan barajlarda buharlaşmaya dikkat çekiliyor. Sıcaklık artışıyla birlikte nem ve rüzgar azalırken ciddi bir buharlaşma olacağı kaydediliyor. Uzmanlar, bugün öğle saatlerinde Ömerli Barajı'nda saat başı 17 bin ton, cuma günü ise 34 bin ton suyun buharlaşacağını ifade etti.

Sıcaklık artışıyla birlikte İstanbul barajlarında buharlaşma tehlikesi: 34 bin ton su buharlaşacak - 1

İstanbul'da tehlike çanlarının çaldığı barajlar için uzmanlar sıcak havayla birlikte rekor seviyeye ulaşacak buharlaşmayla ilgili uyarıda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklık artışıyla birlikte İstanbul barajlarında buharlaşma tehlikesi: 34 bin ton su buharlaşacak - 2

Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlarda bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 41. 89 oldu.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 42,14 olarak ölçüldü

Sıcaklık artışıyla birlikte İstanbul barajlarında buharlaşma tehlikesi: 34 bin ton su buharlaşacak - 3

Geçen yıl aynı tarihte doluluk oranı ise 71.51'di.

Sıcaklık artışıyla birlikte İstanbul barajlarında buharlaşma tehlikesi: 34 bin ton su buharlaşacak - 4

Doluluk oranı iyice düşen barajlarda çekilen görüntülerde köpükleşme ve dip pisliği dikkat çekiyor.

Sıcaklık artışıyla birlikte İstanbul barajlarında buharlaşma tehlikesi: 34 bin ton su buharlaşacak - 5

"HER SAAT YAKLAŞIK 17 BİN TON SU BUHARLAŞIYOR"

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, buharlaşmanın öncelikle nem oranına bağlı olduğunu belirtti.

Sıcaklık artışıyla birlikte İstanbul barajlarında buharlaşma tehlikesi: 34 bin ton su buharlaşacak - 6

Kurnaz, "Bugün mesela öğle vakitlerinde Ömerli barajından her saat yaklaşık 17 bin ton su buharlaşıyor. Cuma günü bu 34 bin tona çıkacak. Çünkü sıcaklık artıyor, nem birazcık azalıyor. Rüzgar da azaldığı için çok ciddi bir buharlaşma olacak." dedi.

Sıcaklık artışıyla birlikte İstanbul barajlarında buharlaşma tehlikesi: 34 bin ton su buharlaşacak - 7

Melen'den Ömerli Barajı'na 100 bin ton su geldiğini belirten Kurnaz, gelen suyun üçte birinin buharlaşacağını belirtti.

Sıcaklık artışıyla birlikte İstanbul barajlarında buharlaşma tehlikesi: 34 bin ton su buharlaşacak - 8

"Yaz aylarında buharlaşma barajlarımız için en büyük problemlerden bir tanesi." diyen Kurnaz, "Geçen sene ki rakamlara baktığımızda neredeyse yarısı kadar su var barajlarımızda." dedi.

Sıcaklık artışıyla birlikte İstanbul barajlarında buharlaşma tehlikesi: 34 bin ton su buharlaşacak - 9

"MELENDE SU OLDUĞU MÜDDETÇE İSTANBUL SUSUZ KALMAZ"

Barajlarda görülen kirliliği de değerlendiren Kurnaz, "Barajların normalde derin olması gerekir. Yüzey alanı ne kadar genişse o kadar fazla su buharlaşır, bu yüzey alanıyla alakalı bir şeydir. Yalnız barajlar uzun süre kaldıklarında, barajların içerisinde çevreden gelen alüvyon birikir. Dolayısıyla barajların derinliği azalır, genişliği çoğalır. Genişliği çoğaldıkça onula birlikte buharlaşma artar. Bizim Türkiye'deki özellikle eski barajlarda yaşadığımız temel sorun bu. Ne yapmamız lazım gerekiyor, vinçler alacağız. Bunun içerisinde biriken alüvyonları ki alüvyon da çok kıymetli topraktır, götürüp bununla tarım yapacağız. Ama bu inanılmaz masraflı bir şey. Yani herhangi bir barajda bunun yapılması çok zor. Onun için gittikçe barajlarımızda havaların ısınmasıyla birlikte buharlaşma artıyor ve içeride kalan su da biraz sığ su olduğu için oradaki kirlilikte doğal olarak daha fazla artıyor. Baraj derin olduğu zaman en dipteki suyun ne derece temiz ne derece kirli olduğunu bilmiyorsun ama ya su buharlaşıp sen dibini görmeye başladığında ya da çok geniş bir alan olduğunda suyun derinliği azaldığında o zaman bu kirlilik daha da göze çarpıyor." şeklinde konuştu.

Sıcaklık artışıyla birlikte İstanbul barajlarında buharlaşma tehlikesi: 34 bin ton su buharlaşacak - 10

"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

Barajlarda görülen kirliliğin insanlara zararı olmayacağını söyleyen Kurnaz şöyle devam etti:

"İSKİ barajlardan suyu alıyor, bunu analiz ediyor. Eğer zararlı bir şey görülmezse şehire veriyor bu suyu. Onun için bu konuda uykumuzu kaçıracak bir şey yok. İstanbul'un önemli bir çoğunluğu zaten içmek için şişe suyu kullanıyor. Ama dua edelim birazcık daha yağmur yağsın, çünkü ne kadar yağmur yağarsa o suyun içerisinde ki kirlilik oransal olarak azalıyor. Önemli olan suyu doğal yollarla temizlemek, biz şuan da suyu kimyasal yollarla temizliyoruz. Keşke doğal yolarla temizleniyor olsa."

Sıcaklık artışıyla birlikte İstanbul barajlarında buharlaşma tehlikesi: 34 bin ton su buharlaşacak - 11

BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları:

Ömerli 74.21, Darlık 58.19, Elmalı 33.26, Terkos 31.53, Alibey 23.19, Büyükçekmece 23.89, Sazlıdere 25.73, Istrancalar 34.78, Kazandere 6.6, Pabuçdere 4.6.

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