Sıcaklık artışıyla birlikte İstanbul barajlarında buharlaşma tehlikesi: 34 bin ton su buharlaşacak
İstanbul'da beklenen sıcaklık artışıyla birlikte doluluk seviyesi yüzde 41'lerde bulunan barajlarda buharlaşmaya dikkat çekiliyor. Sıcaklık artışıyla birlikte nem ve rüzgar azalırken ciddi bir buharlaşma olacağı kaydediliyor. Uzmanlar, bugün öğle saatlerinde Ömerli Barajı'nda saat başı 17 bin ton, cuma günü ise 34 bin ton suyun buharlaşacağını ifade etti.
İstanbul'da tehlike çanlarının çaldığı barajlar için uzmanlar sıcak havayla birlikte rekor seviyeye ulaşacak buharlaşmayla ilgili uyarıda bulundu.