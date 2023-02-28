Sıcaklık artıyor, çöl tozuna dikkat! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan bilgilere göre; sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ülke genelinde havayı çöl tozları kaplıyor. Bu tozların etkiyle bazı bölgelerde hafif yağmurlar, çamurlu yağabilir. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulununuyor.

Sıcaklık artıyor, çöl tozuna dikkat! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 1

Ülke genelinde çöl tozları havayı kapatıyor. Sıcaklıklarsa şubat ayına göre çok yüksek seyrediyor.

Sıcaklık artıyor, çöl tozuna dikkat! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 2

5 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

Sıcaklığın 16 derecelerde seyrettiği İstanbul'da bugün yağmur var. Yarınsa poyraz sert esecek. 

Ankara'da sıcaklık 16 derece civarında seyrederken başkanette sabah ve akşam saatlerin yağmur geçişleri bekleniyor. 

Sıcaklık artıyor, çöl tozuna dikkat! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 3

ÇAMUR YAĞABİLİR!

İzmir'de biriken çöl tozları nedeniyle, hafif yağmurlar çamurlu yağacak. Bölgede sıcaklık 22 derece. 

Bursa hafif yağmurlu sıcaklık 23, Antalya biraz bulutlu 23 derece.  

Sıcaklık artıyor, çöl tozuna dikkat! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 4

Marmara'da bu hafta bölge genelinde yağmur geçişleri var. Sıcaklıklar 18-20 derece arasında seyredecek. Yarından itibarense poyrazın sert esmesiyle hissedilen sıcaklık düşecek.

İç Anadolu'da da lodosla birlikte sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Bölgede bugün 17-20 derece arasında olan sıcaklık, yarın 20 dereceleri görecek. Eskişehir-Yozgat arasında yağmur bekleniyor.

Sıcaklık artıyor, çöl tozuna dikkat! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 5

Ege'deyse rüzgar hafif esiyor. İç kesimlerle hafif yağmurlar görülecek. Yoğun çöl tozları solunum riskini artırabilir. Muğla 19, Manisa 20, Ayfon 15 derece.

Akdeniz ve Güneydoğu'da hava biraz bulutlu, sıcaklık yüksek. Adana-Hatay 24, Kahramanmaraş 23, Diyarbakır 20, Gaziantep 23 derece.

Sıcaklık artıyor, çöl tozuna dikkat! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 6

Karadeniz'de hava ılık. Bolu 17, Samsun 21, Trabzon 19 derece. Bu akşam Batı Karadeniz'de yağış var. Doğu Anadolu'da hava açık. Malatya öğle 17, gece 2 derece.

Sıcaklık artıyor, çöl tozuna dikkat! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 7

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından haftalık son değerlendirme raporu da paylaşıldı. 

Sıcaklık artıyor, çöl tozuna dikkat! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 8

28 ŞUBAT HAVA DURUMU

Sıcaklık artıyor, çöl tozuna dikkat! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 9

1 MART HAVA DURUMU

Sıcaklık artıyor, çöl tozuna dikkat! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 10

2 MART HAVA DURUMU

Sıcaklık artıyor, çöl tozuna dikkat! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 11

3 MART HAVA DURUMU

Sıcaklık artıyor, çöl tozuna dikkat! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) - 12

4 MART HAVA DURUMU

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