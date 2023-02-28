Sıcaklık artıyor, çöl tozuna dikkat! (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?)

Marmara'da bu hafta bölge genelinde yağmur geçişleri var. Sıcaklıklar 18-20 derece arasında seyredecek. Yarından itibarense poyrazın sert esmesiyle hissedilen sıcaklık düşecek.



İç Anadolu'da da lodosla birlikte sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Bölgede bugün 17-20 derece arasında olan sıcaklık, yarın 20 dereceleri görecek. Eskişehir-Yozgat arasında yağmur bekleniyor.