Sıcaklık azalacak, yağış geri geliyor. Bayramda hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Yurt genelinde bir süredir mevsim normallerinde seyreden sıcaklık, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmeye göre perşembe gününden itibaren azalacak.

Bugün yurdun doğu kesimlerinden başlayan yağış, bayrama kadar mola verecek. Arife günü yani perşembe günü ise neredeyse Türkiye'nin tüm illerinde aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor. Bayramın birinci ve ikinci gününde de yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.