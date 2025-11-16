Sıcaklık hızla düştü, kar bastırdı: Şehir merkezi beyaza büründü
16.11.2025 14:19
AA
Doğu Anadolu'da hem sağanak hem de kar etkili oldu. Şiddetli yağış, bazı kentlerde seli beraberinde getirdi. Kar nedeniyle de bazı yollar ulaşıma kapandı.
Kasım ayının ortasına gelinmesiyle birlikte Türkiye'nin doğusunda kar yağışı etkili olmaya başladı.
Birçok şehirde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.
Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
MARDİN'DE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Mardin'de sağanak etkili oldu.
Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Zemin kattaki ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kızıltepe ilçesinde dereler taşınca, tarım arazileri su altında kaldı.
Diyarbakır'da da benzer manzaralar vardı. Sağanak su baskınlarına neden oldu.
Yollar alt geçitler suyla doldu.
BATMAN'DA RÖGARLAR TIKANDI
Batman'da şiddetli yağış nedeniyle rögarlar tıkandı, sürücüler zor anlar yaşadı.
Bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.
ERZURUM'DA KAR ETKİLİ OLDU
Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında ise kar etkiliydi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar çıktı.
Kış lastiği takmayan sürücüler, yolda ilerlemekte zorlandı.
Ekipler, yolların kapanmaması için harekete geçti.
KAYSERİ KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kayseri'de de kent merkezi beyaza büründü.
Hava sıcaklığı sıfıra düşen kentte kar temizleme çalışması yapıldı.
Erciyes Dağı'nın yüksek rakımlı noktalarında kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
ADANA'NIN YÜKSEKLERİNE KAR YAĞDI
Burası da Adana...
Kentin yüksek kesimleri kara teslim oldu. Bazı yollar ulaşıma kapandı.
Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.