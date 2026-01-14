Sıcaklık önce artacak sonra düşecek. İstanbul'da hafta sonu yeniden kar geliyor
14.01.2026 04:37
Son Güncelleme: 14.01.2026 04:49
NTV - Haber Merkezi
Bugün Türkiye genelinde yağışlar azalıyor, mevsim normalleri altındaki sıcaklıklar batıda yükselecek, doğuda ise biraz daha düşecek. Hafta sonu ise sıcaklık yeniden düşecek, İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerde 6 dereceye kadar artacak, doğuda ise 5 dereceye kadar azalacak.
Pazar günü ise soğuk hava İstanbul'a geri geliyor. Karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
5 BÜYÜK KENTTE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul bugün biraz bulutlu, zayıf yağmur olabilir. Sıcaklık 9 derece.
Ankara bulutlu ve don olacak. Sıcaklık gece -5, öğle saatlerinde 1 derece olacak.
İzmir az bulutlu 14, Bursa parçalı bulutlu 9, Antalya açık 15 derece.
Meteorolojinin haftalık raporuna göre Pazar gününden itibaren sıcaklıklar tekrar düşecek.
9 İL İÇİN KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Malatya haric), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Eskişehir, Sivas ve Tokat çevrelerinin yağışlı; kıyıların karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MGM bugün Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.