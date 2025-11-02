Sıcaklık sıfırın altına düştü: Bir il buz kesti

Kars'ta sıcaklık sıfırın altına düştü. Kentteki araçların camları buz tuttu.

Kars'ın yüksek kesimlerinde karın etkili olmasının ardından bugün de termometreler sıfırın altını gördü.

Soğuk havayla birlikte araçların camları dondu.

Sabah erken saatte evlerinden çıkanlar, araçlarındaki buzu temizlemek için dakikalarca uğraştı.

Meteoroloji, bölgede dondurucu soğuğun etkisinin devam edeceğini açıkladı.

