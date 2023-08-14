Sıcaklıklar 10 derece artacak! Meteoroloji illerde beklenen sıcaklıkları açıkladı

Türkiye genelinde hissedilen yüksek sıcaklıklar geri döndü. Mısır ve Libya tarafından gelen sıcak hava dalgası, özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini etkileyecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta illerde görülmesi beklenen hava tahmin raporunu açıkladı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Sıcaklıklar 10 derece artacak! Meteoroloji illerde beklenen sıcaklıkları açıkladı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü etkisini artıran hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Sıcaklıklar 10 derece artacak! Meteoroloji illerde beklenen sıcaklıkları açıkladı - 2

"46 DERECELERİ GÖRECEĞİZ"

Bazı illerin günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olması öngörülüyor:

"Ankara 33-38, İstanbul 28-29, İzmir 32-34, Kayseri 37-40, Adana 38-45, Hatay 36-42, Mersin 36-43 Kahramanmaraş 38-45, Osmaniye 38-45, Konya 38-40, Eskişehir 37-41, Kırıkkale 39-41, Bolu 34-38, Karabük 37-40, Amasya 35-38, Malatya 40-43, Elazığ 40-41, Tunceli 40-41, Bingöl 38-40, Muş 38-39, Hakkari 34-37, Diyarbakır 43-44, Gaziantep 39-43, Adıyaman 39-44, Şanlıurfa 41-45, Batman 43-45, Şırnak 39-40, Kilis 42-46"

Sıcaklıklar 10 derece artacak! Meteoroloji illerde beklenen sıcaklıkları açıkladı - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 10 derece artacak! Meteoroloji illerde beklenen sıcaklıkları açıkladı - 4

Hava sıcaklığının Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, diğer bölgelerde artmaya devam edecek, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 10 derece artacak! Meteoroloji illerde beklenen sıcaklıkları açıkladı - 5

BÖLGELERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

NTV yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci'nin aktardığı bilgilere göre; Marmara bölgesinde yer yer lokal yağışlar beklenirken, özellikle deprem bölgesinde aşırı sıcaklar bekleniyor. Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin 6 ila 8 derece arasında sıcaklıkların yaşanması tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 10 derece artacak! Meteoroloji illerde beklenen sıcaklıkları açıkladı - 6

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Hatay'da sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken, Malatya'da benzer sıcaklıklar bekleniyor. Kahramanmaraş'ta ise önümüzdeki günlerde 45-46 derecelerin görülmesi bekleniyorken, yeni bir sıcaklık rekoru kırılabilir.

Sıcaklıklar 10 derece artacak! Meteoroloji illerde beklenen sıcaklıkları açıkladı - 7

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Sıcaklıklar, önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinde seyredecek. Bölgede sıcaklıkların 28-30 derece arasında olması bekleniyor. Marmara'da önümüzdeki günlerde yer yer hızı 60 kilometreye varan rüzgar bekleniyor.

Sıcaklıklar 10 derece artacak! Meteoroloji illerde beklenen sıcaklıkları açıkladı - 8

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da gelecek hafta sıcaklıkların 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar 10 derece artacak! Meteoroloji illerde beklenen sıcaklıkları açıkladı - 9

KARADENİZ BÖLGESİ

Bölgede yer yer sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklar genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek.

Sıcaklıklar 10 derece artacak! Meteoroloji illerde beklenen sıcaklıkları açıkladı - 10

14 AĞUSTOS PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 10 derece artacak! Meteoroloji illerde beklenen sıcaklıkları açıkladı - 11

15 AĞUSTOS SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 10 derece artacak! Meteoroloji illerde beklenen sıcaklıkları açıkladı - 12

16 AĞUSTOS ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 10 derece artacak! Meteoroloji illerde beklenen sıcaklıkları açıkladı - 13

17 AĞUSTOS PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 10 derece artacak! Meteoroloji illerde beklenen sıcaklıkları açıkladı - 14

18 AĞUSTOS CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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