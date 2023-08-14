Sıcaklıklar 10 derece artacak! Meteoroloji illerde beklenen sıcaklıkları açıkladı
Türkiye genelinde hissedilen yüksek sıcaklıklar geri döndü. Mısır ve Libya tarafından gelen sıcak hava dalgası, özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini etkileyecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta illerde görülmesi beklenen hava tahmin raporunu açıkladı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü etkisini artıran hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.