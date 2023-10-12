Sıcaklıklar 2-3 derece artacak (Bugün hava nasıl olacak)

Ülkede üç gün boyunca yağış çok az olacak. Sıcaklıklar 2-3 derece artıyor. Yağmurun pazartesi günü kuzey bölgelerde etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Sıcaklıklar 2-3 derece artacak (Bugün hava nasıl olacak) - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar 2-3 derece artacak (Bugün hava nasıl olacak) - 2

Hava sıcaklığı Kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor

Sıcaklıklar 2-3 derece artacak (Bugün hava nasıl olacak) - 3

İstanbul'da rüzgar orta sertlikte estiğinden hava daha serin hissediliyor, 24 derece. Ankara öğle 20 derece, gece sıcaklık 6 dereceye iniyor. İzmir güneşli 26, Bursa 25 derece, Antalya'da bulutlu 29 derece. Kaş-Kemer hattında kısa süreli yağış görülebilecek.

Sıcaklıklar 2-3 derece artacak (Bugün hava nasıl olacak) - 4

Marmara genelinde poyraz orta hıza sahip, gündüz hava çoğunlukla açık. Akşam ise hızla soğuyor. Sıcaklıklar gündüz 23-25 derecelerde. Gece Edirne, Sakarya ve Kocaeli 10 dereceye kadar düşecek.

Sıcaklıklar 2-3 derece artacak (Bugün hava nasıl olacak) - 5

İç Anadolu'da Eskişehir civarında hava açık, Kayseri-Sivas arası puslu. Sivas 19, Kayseri ve Konya 20 derece. Gece ayaz var, sıcaklıklar 2-3 dereceye kadar iniyor.

Sıcaklıklar 2-3 derece artacak (Bugün hava nasıl olacak) - 6

Ege'de gündüz saatleri yazdan kalma bir hava var, akşamlar ise burada da serin oluyor. Muğla 27, Manisa 28, Bodrum 30 derece. Gece Afyon 7 derece.

Akdeniz'de öğle saatleri sıcaklık hala yüksek, Adana 33, Mersin ve Kahramanmaraş 31 derece. Güneydoğuda Gaziantep ve D29 derece.

Sıcaklıklar 2-3 derece artacak (Bugün hava nasıl olacak) - 7

Karadeniz'de Samsun-Artvin arasında hava çoğunlukla bulutlu. Sahillerde yağış zayıfladı, Rize civarında kısa süreli görülebilecek. Bolu 21, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu'da yağışlar sona erdi ve güneş görülüyor, Erzurum 17, Malatya 22 derece.

Sıcaklıklar 2-3 derece artacak (Bugün hava nasıl olacak) - 8

12 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 2-3 derece artacak (Bugün hava nasıl olacak) - 9

13 EKİM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 2-3 derece artacak (Bugün hava nasıl olacak) - 10

14 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 2-3 derece artacak (Bugün hava nasıl olacak) - 11

15 EKİM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 2-3 derece artacak (Bugün hava nasıl olacak) - 12

16 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

DAHA FAZLA GÖSTER