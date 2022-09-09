Sıcaklıklar 2-4 derece artıyor (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve hafta sonu güneşli bir havanın ülke geneline hakim olması bekleniyor. Pazartesiden itibaren ise Rusya'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek ve hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek.

Haberler - ntv.com.tr 09.09.2022 - 09:06 | Son Güncelleme : 09.09.2022 - 09:31

Sıcaklıklar 2-4 derece artıyor (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 1

BİR HAFTADA İKİ MEVSİM: ÖNCE YAZ SONRA KIŞ!

Yurdun genelinde etkisini sürdüren serin  ve yağışlı hava bugünden itibaren etkisini kaybedecek. Hafta sonunda sıcaklıklar yükselecek, rüzgarlar hafifleyecek. Sıcak hava "Yaz yeniden geldi" dedirtecek.

3 gün sürecek sıcak havanın ardından Rusya'da gelen soğuk hava dalgasıyla çok serin hava etkisini gösterecek. 

, salı ve çarşamba günleri çok soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. 

Cuma'dan başlayıp Çarşamba günüe kadar sürecek olan haftada hem yazı hem de kışı yaşayacağız.  

Sıcaklıklar 2-4 derece artıyor (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 2

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar 2-4 derece artıyor (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 3

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

'da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken hava sıcaklıklarında mevsim normallerinin biraz altında olması bekleniyor.

09.00 - 12.00 hissedilen sıcaklık 25 derece
12.00 - 15.00 hissedilen sıcaklık 27 derece
15.00 - 18.00 hissedilen sıcaklık 27 derece
18.00 - 21.00 hissedilen sıcaklık 23 derece
21.00 - 24.00 hissedilen sıcaklık 19 derece

Sıcaklıklar 2-4 derece artıyor (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 4

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren artmaya mevsim normalleri seviyesine gelmesi bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu güneşli bir hava beklenirken en yüksek sıcaklık da 32 derece olacak.

Sıcaklıklar 2-4 derece artıyor (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 5

9 EYLÜL CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 2-4 derece artıyor (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 6

10 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 2-4 derece artıyor (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 7

11 EYLÜL PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 2-4 derece artıyor (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 8

12 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 2-4 derece artıyor (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 9

13 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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