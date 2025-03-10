Sıcaklıklar 25 dereceyi zorlayacak: Türkiye, Cezayir'den gelen sıcak havanın etkisinde (Yeni haftada hava nasıl olacak?)
Bugünden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artıyor. Cezayir'den gelen sıcak hava akımı nedeniyle termometreler yer yer 25 dereceye kadar çıkacak. Öte yandan lodos ile çöl tozu ulaşımda ve günlük hayatta çeşitli sıkıntılara yol açabilir. Kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı da zaman zaman aksayabilir.
Cezayir üzerinden esen lodosla sıcaklıklar bu aya göre çok yüksek seyrediyor, batı ve iç kesimlere çöl tozu da geliyor.