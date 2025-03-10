Sıcaklıklar 25 dereceyi zorlayacak: Türkiye, Cezayir'den gelen sıcak havanın etkisinde (Yeni haftada hava nasıl olacak?)

Sıcaklıkların hemen hemen her bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve çöl tozlarının görüleceğini belirten Çalışan, "Salı ve Çarşamba bu çöl tozlarını daha fazla göreceğiz. O yüzden biraz daha puslu bir görüntü oluşturacak. Ramazan ayındayız hem sıcaklığın yüksek olması hem de çöl tozu ağızda burunda daha fazla kuruluağa neden olabilir." dedi.