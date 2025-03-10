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Sıcaklıklar 25 dereceyi zorlayacak: Türkiye, Cezayir'den gelen sıcak havanın etkisinde (Yeni haftada hava nasıl olacak?)

Bugünden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artıyor. Cezayir'den gelen sıcak hava akımı nedeniyle termometreler yer yer 25 dereceye kadar çıkacak. Öte yandan lodos ile çöl tozu ulaşımda ve günlük hayatta çeşitli sıkıntılara yol açabilir. Kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı da zaman zaman aksayabilir.

Sıcaklıklar 25 dereceyi zorlayacak: Türkiye, Cezayir'den gelen sıcak havanın etkisinde (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 1

Cezayir üzerinden esen lodosla sıcaklıklar bu aya göre çok yüksek seyrediyor, batı ve iç kesimlere çöl tozu da geliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar 25 dereceyi zorlayacak: Türkiye, Cezayir'den gelen sıcak havanın etkisinde (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 2

"SICAKLIKLAR 25 DERECEYİ BULABİLİR"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Ankara'nın Mart ayı ortalaması 11 derece, İstanbul'un 12 derece civarında ama bu hafta sıcaklıklar özellikle Çarşamba ve Perşembe günü ülkenin büyük bölümünde Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu 20-23 derece aralığında olacak. Hatta bazı yerlerde 25 dereceyi bile bulabilir." diye konuştu.

Sıcaklıklar 25 dereceyi zorlayacak: Türkiye, Cezayir'den gelen sıcak havanın etkisinde (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 3

Sıcaklıkların hemen hemen her bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve çöl tozlarının görüleceğini belirten Çalışan, "Salı ve Çarşamba bu çöl tozlarını daha fazla göreceğiz. O yüzden biraz daha puslu bir görüntü oluşturacak. Ramazan ayındayız hem sıcaklığın yüksek olması hem de çöl tozu ağızda burunda daha fazla kuruluağa neden olabilir." dedi. 

Sıcaklıklar 25 dereceyi zorlayacak: Türkiye, Cezayir'den gelen sıcak havanın etkisinde (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 4

Sıcaklıkların gelecek Pazar gününden itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Bu süre içinde solunum rahatsızlıkları bulunanların daha dikkatli olması tavsiye ediliyor.

Sıcaklıklar 25 dereceyi zorlayacak: Türkiye, Cezayir'den gelen sıcak havanın etkisinde (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 5

BAZI İLLER İÇİN ÇIĞ UYARISI

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar 25 dereceyi zorlayacak: Türkiye, Cezayir'den gelen sıcak havanın etkisinde (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 6

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 25 dereceyi zorlayacak: Türkiye, Cezayir'den gelen sıcak havanın etkisinde (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 7

11 MART SALI HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 25 dereceyi zorlayacak: Türkiye, Cezayir'den gelen sıcak havanın etkisinde (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 8

12 MART ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 25 dereceyi zorlayacak: Türkiye, Cezayir'den gelen sıcak havanın etkisinde (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 9

13 MART PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 25 dereceyi zorlayacak: Türkiye, Cezayir'den gelen sıcak havanın etkisinde (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 10

14 MART CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 25 dereceyi zorlayacak: Türkiye, Cezayir'den gelen sıcak havanın etkisinde (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 11
Sıcaklıklar 25 dereceyi zorlayacak: Türkiye, Cezayir'den gelen sıcak havanın etkisinde (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 12
Sıcaklıklar 25 dereceyi zorlayacak: Türkiye, Cezayir'den gelen sıcak havanın etkisinde (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 13
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