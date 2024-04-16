Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde yarından itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 30 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum."

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Trakya ile güneydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 14°C, 30°C

Az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 25°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 28°C

Az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 31°C

Az bulutlu

Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 16°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 7°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 9°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 8°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 11°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 14°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 9°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT 7°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 10°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 9

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 1°C, 20°C

Az bulutlu

KARS 0°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 24°C

Az bulutlu

VAN 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 10

7 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 11

16 NİSAN SALI HAVA DURUMU

Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 12

17 NİSAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 13

18 NİSAN PERŞEMBE HAVA DURUMU

Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 14

19 NİSAN CUMA HAVA DURUMU

Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 15

20 NİSAN CUMARTESİ HAVA DURUMU

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