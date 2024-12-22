Sıcaklıklar 4-5 derece artacak! Sağanak yağışlar devam edecek mi?
Sağanak yağışlar ülke genelinde etkili oluyor. Yağmurlar pazartesi günü güney bölgelerde etkili olurken salı günü yeniden yurt genelinde görülecek. Hava sıcaklıklarının pazartesi günü 4-5 derece artması bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları da 9 dereceden 14 derecelere yükselecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu....
Pazar günü ülkenin genelinde yerel yağış var. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da yağmur cumartesi olduğu gibi şiddetli değil, aralıklı ve daha hafif olacak. Hava soğuyor, İstanbul 9, Ankara 5, İzmir 15, Bursa 12, Antalya 18 derece.