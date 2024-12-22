Sıcaklıklar 4-5 derece artacak! Sağanak yağışlar devam edecek mi?

Sağanak yağışlar ülke genelinde etkili oluyor. Yağmurlar pazartesi günü güney bölgelerde etkili olurken salı günü yeniden yurt genelinde görülecek. Hava sıcaklıklarının pazartesi günü 4-5 derece artması bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları da 9 dereceden 14 derecelere yükselecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu....

Sıcaklıklar 4-5 derece artacak! Sağanak yağışlar devam edecek mi? - 1

Pazar günü ülkenin genelinde yerel yağış var. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da yağmur cumartesi olduğu gibi şiddetli değil, aralıklı ve daha hafif olacak. Hava soğuyor,  İstanbul 9, Ankara 5, İzmir 15, Bursa 12, Antalya 18 derece.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar 4-5 derece artacak! Sağanak yağışlar devam edecek mi? - 2

YAĞMURLU HAVAYA BİR GÜNLÜK ARA

Pazartesi günü hava sıcaklıkları hissedilir derecede yükselecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da hava bulutlu lodos sert esiyor. İzmir'de yağmur aralıklı. Antalya'da ise sağanak yağış var. İstanbul 14, Ankara 9, İzmir ve Bursa 16, Antalya 18 derece.

Sıcaklıklar 4-5 derece artacak! Sağanak yağışlar devam edecek mi? - 3

SALI GÜNÜ YAĞMUR GERİ DÖNÜYOR

İstanbul ve İzmir'de salı günü yağmur yeniden şiddetlenecek. Hava sıcaklıklarında değişim beklenmezken yurt genelinde sağanak yağışlar etkili olacak

Sıcaklıklar 4-5 derece artacak! Sağanak yağışlar devam edecek mi? - 4

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklıklar 4-5 derece artacak! Sağanak yağışlar devam edecek mi? - 5

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, yurdun doğu kesimlerinde normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 4-5 derece artacak! Sağanak yağışlar devam edecek mi? - 6

8 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Bingöl, Tunceli ve Erzincan için kar yağışı uyarısında bulundu.

Sıcaklıklar 4-5 derece artacak! Sağanak yağışlar devam edecek mi? - 7

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara'da Edirne, Çanakkale tarafı bulutlu, Sakarya, Balıkesir kesiminde orta kuvvetli yağmur var. Pazar günü hava soğuk Edirne 8, Sakarya 11, Balıkesir 10 derece. Pazartesi de kapalı başlayacak.

Sıcaklıklar 4-5 derece artacak! Sağanak yağışlar devam edecek mi? - 8

İç Anadolu bulutlu yağış, aralıklı ve orta kuvvetli, Sivas dağlarına kar yağacak. Eskişehir 5, Konya 8, Kayseri 9 derece.

Ege'de pazar rüzgar hafifliyor, yağış da şiddetini azaltacak, orta kuvvetli ve aralıklı. Yeni hafta da yağmurlu geçecek. Manisa 13, Muğla 11, Afyonkarahisar 7 derece.

Sıcaklıklar 4-5 derece artacak! Sağanak yağışlar devam edecek mi? - 9

Akdeniz'de yağışın şiddeti azalıyor, daha çok Adana bölümünde etkili ancak pazartesi ve salı yeniden şiddetlenecek. Adana 18, Hatay 16, Kahramanmaraş, 9 derece.

Sıcaklıklar 4-5 derece artacak! Sağanak yağışlar devam edecek mi? - 10

Karadeniz'in genelinde yağmur var. En fazla, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Sinop'ta etkili. Yaylalara ise  kar yağacak. Sıcaklık düşüyor, Bolu 5, Zonguldak 9, Samsun 14, Trabzon 15 derece.

Sıcaklıklar 4-5 derece artacak! Sağanak yağışlar devam edecek mi? - 11

Doğu ve Güneydoğu'da Mardin, Diyarbakır, Malatya, Elazığ boyunca yağış var. Erzurum'a kar yağacak. Gaziantep'de yağmur sabah saatlerinde daha şiddetli olacak. Malatya 6, Gaziantep 7 derece.

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