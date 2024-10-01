Sıcaklıklar 5-10 derece düştü: 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Ülke genelinde sıcaklıklar 5 ila 10 derece azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 il için turuncu, 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul'da da yağmur yine bazı ilçelerde etkili olacak. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?
İstanbul'da yağmur aralıklı ve daha çok Anadolu yakasında Şile, Sancaktepe, Çekmeköy tarafında etkili olacak. Hissedilen sıcaklık yine 16-17 derece. Ankara'da yağmur aralıklı hava soğudu sıcaklık 14 derece. İzmir güneşli ama rüzgar serin esiyor, sıcaklık 25 derece. Bursa bazı saatlerde yağmurlu, 20 derece. Antalya'da sıcaklık 29 dereceye indi, hava açık.