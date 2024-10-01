Sıcaklıklar 5-10 derece düştü: 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Ülke genelinde sıcaklıklar 5 ila 10 derece azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 il için turuncu, 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul'da da yağmur yine bazı ilçelerde etkili olacak. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?

Sıcaklıklar 5-10 derece düştü: 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - 1

İstanbul'da yağmur aralıklı ve daha çok Anadolu yakasında Şile, Sancaktepe, Çekmeköy tarafında etkili olacak. Hissedilen sıcaklık yine 16-17 derece. Ankara'da yağmur aralıklı hava soğudu sıcaklık 14 derece. İzmir güneşli ama rüzgar serin esiyor, sıcaklık 25 derece. Bursa bazı saatlerde yağmurlu, 20 derece. Antalya'da sıcaklık 29 dereceye indi, hava açık.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar 5-10 derece düştü: 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 14 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında) ve Doğu Karadeniz (Giresun dışında) bölge geneli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Osmaniye çevreleri, Sakarya, Kocaeli ve Adana'nın kuzeyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Sıcaklıklar 5-10 derece düştü: 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - 3

20 İL İÇİN TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Kastamonu, Bartın ve Zonguldak için turuncu kodlu, Adana, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Bolu, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sinop, Sivas, Van, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı. 

Vatandaşlardan sel, su baskını ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. 

Sıcaklıklar 5-10 derece düştü: 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - 4

Marmara'da yağış daha çok Kocaeli, Sakarya bölümünü etkiliyor. Trakya kesiminde güneş ara ara görülebilecek. Hissedilen sıcaklık Kocaeli'de 15, Çanakkale'de 18 derece. Bölgede cumaya doğru sıcaklık 5-6 derece artacak.

Sıcaklıklar 5-10 derece düştü: 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - 5

İç Anadolu'da Yozgat, Sivas, Kayseri kesiminde aralıklı yağmur var. Sıcaklık düştü. Konya 19, Eskişehir 16, Kayseri 18, Sivas 21 derece.  Çarşamba yağış, çok az noktada bekleniyor

Sıcaklıklar 5-10 derece düştü: 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - 6

Ege'de hava güneşli ama rüzgar serin esiyor. Denizli 25, Manisa ve Muğla 26, Kütahya 15, Bodrum 27 derece. Perşembe ve Cuma hava daha sıcak olacak.

Sıcaklıklar 5-10 derece düştü: 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - 7

Akdeniz'de de rüzgar serin eserken hissedilen sıcaklık azalıyor. Mersin, Adana, K. Maraş tarafında iç kesimlerde yağış var. Adana 29, Hatay 27, K.Maraş 26, Isparta 23 dereceye gerileyecek.

Sıcaklıklar 5-10 derece düştü: 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - 8

Karadeniz'de Bartın ve Zonguldak'ta hem fırtına, hem de şiddetli yağış olacağından tedbirli olunmalı. Karayelin hızı saatte 90 km'yi bulacak. Bölgenin tamamı yağışlı, düzce, Karabük, Kastamonu, Rize, Artvin tarafında da su baskını riski var. Bolu 15, Kastamonu 19, Samsun 25, Trabzon 23 derece.

Sıcaklıklar 5-10 derece düştü: 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - 9

Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars, Bingöl boyunca yer yer şiddetli sağanak yağmur ve yıldırım riski var.  Erzurum 18, Malatya 20 derece. Güneydoğu'da bulutlanıyor, kısım kısım yağmur etkili. Gaziantep 27, Diyarbakır 29 derece.

Sıcaklıklar 5-10 derece düştü: 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - 10

DOĞU ANADOLU'DA 3 İL İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, bölgede fırtına beklendiği belirtilerek, “Bölge genelinde (Iğdır, Kars, Ağrı) rüzgarın bugün güney ve güneybatı yönlerden fırtına (60-80 km/saat), bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

Sıcaklıklar 5-10 derece düştü: 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - 11

1 EKİM SALI HAVA DURUMU

Sıcaklıklar 5-10 derece düştü: 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - 12

2 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Sıcaklıklar 5-10 derece düştü: 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - 13

3 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

Sıcaklıklar 5-10 derece düştü: 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - 14

4 EKİM CUMA HAVA DURUMU

Sıcaklıklar 5-10 derece düştü: 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - 15

5 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU

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