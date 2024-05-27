Sıcaklıklar 7-8 derece artacak! (Sağanak yağışlar devam edecek mi?)

Türkiye günlerdir sağanak yağışların etkisi altında. Yağışlarla birlikte başta doğu bölgeler olmak üzere hava sıcaklıkları da hissedilir derecelerde düştü. Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının başta batı bölgelerde olmak üzere artması bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıklarının 28 dereceleri bulması bekleniyor. Sağanak yağışların da hafta sonunda itibaren etkisini kaybedeceği belirtiliyor.

Sıcaklıklar 7-8 derece artacak! (Sağanak yağışlar devam edecek mi?) - 1

Türkiye günlerdir sağanak yağışın etkisi altında. Marmara Bölgesi hafif yağmur görülürken diğer bölgelerde sağanak yağışın etkili oldu. Hava sıcaklıkları da sağanak yağışların etkisi ile 2 ila 4 derece arasında düştü. Sıcaklıklar bazı bölgelerde mevsim normallerinin altında seyretti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar 7-8 derece artacak! (Sağanak yağışlar devam edecek mi?) - 2

Mayıs ayının son günlerinde sağanak yağışların etkisini kaybedeceği ve başta batı bölgeler olmak üzere hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede artacağı öngörülüyor.

Sıcaklıklar 7-8 derece artacak! (Sağanak yağışlar devam edecek mi?) - 3

SAĞANAK YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Hava tahmin uzmanı Murat Acar, yurdun pek çok bölgesinde etkili olan sağanak, fırtına ve hava sıcaklıklarına ilişkin, açıklama yaptı.

Hafta sonuna kadar yurt genelinde sağanağın süreceğini söylen Acar, "Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların batı kesimlerinden başlayarak artacağını tahmin ediyoruz. Hafta sonu ise özellikle cumadan itibaren batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağışlar ara verecek biraz. Fakat önümüzdeki hafta için yine tahminlerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.

Sıcaklıklar 7-8 derece artacak! (Sağanak yağışlar devam edecek mi?) - 4

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Kıştan bahara geçişe rağmen havaların tam anlamıyla sınmadığını söyleyen Acar, "Yer yüzeyi ise ısınmaya başladı. Mesela şu anda ülkemiz basık alçak basıncın etkisi altına girmeye başladı. Özellikle güney ve güneydoğu kesimlerimizde, doğu bölgelerimizde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor şu anda. Fakat üst seviyelerde, bizim 500 milibar tabir ettiğimiz 5 bin metre civarındaki yükseklikte ise hala soğuk hava var. Bu soğuk hava kuzeyden, Balkanlar'dan, İzlanda alçak basıncı sebebiyle veya üst seviyelerin soğumasından dolayı." diye konuştu.

Sıcaklıklar 7-8 derece artacak! (Sağanak yağışlar devam edecek mi?) - 5

SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Salı günü doğu bölgelerde sıcaklık artıyor, iç kesimlerde ise gök gürültülü sağanaklar devam edecek.

Sıcaklıklar 7-8 derece artacak! (Sağanak yağışlar devam edecek mi?) - 6

İstanbul ve Bursa'da ara ara bulutlar yine güneşi örtecek. Rüzgar artık hızını azaltıyor, İstanbul'da yerel ve hafif yağış da olabilir. Ankara ve Antalya'da sağanak geçişleri öğle saatlerinde şiddetli. İzmir'de ise hava açık. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir ve Antalya 27, Bursa 25 derece.

Sıcaklıklar 7-8 derece artacak! (Sağanak yağışlar devam edecek mi?) - 7

Marmara'da bugünlerde rüzgar hafif esecek, bölgede güneş görülebiliyor. Trakya daha bulutlu ve Edirne'de yerel yağış var. Sıcaklıklar önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek. Kocaeli 23, Edirne ve Çanakkale 25 derece.

Sıcaklıklar 7-8 derece artacak! (Sağanak yağışlar devam edecek mi?) - 8

İç Anadolu'da tedbirli olunmalı, Konya, Aksaray, Kayseri, Nevşehir boyunca yağış ani ve bazı noktalarda çok şiddetli olacak, dolu da oluşabilir. Eskişehir çevresi ise bulutlu. Konya ve Eskişehir 21, Kayseri 23, Sivas 24 derece.

Ege'de sahiller güneşli, karayel hala sert ve serin esiyor. Denizli, Afyonkarahisar civarında kısa süre yağmur görülebilecek. Manisa 28, Muğla 26, Kütahya 22, Bodrum 27 derece.

Sıcaklıklar 7-8 derece artacak! (Sağanak yağışlar devam edecek mi?) - 9

Akdeniz'de Isparta çevresi sağanak yağmurlu, Adana ve Mersin'de ise yağış daha çok iç kesimlerde ve kısa süreli bekleniyor. Çarşamba günü de koşullar fazla değişmeyecek. Isparta 20, Adana ve Mersin 27, Kahramanmaraş 30 derece.

Karadeniz'de aralıklı devam eden sağanak yağmur salı günü Bolu, Kastamonu, Samsun arasında şiddetli olacak. Bölgenin doğusunda da bugünlerde hafif yağış var ve hava daha ılık. Bolu 21, Zonguldak 18, Samsun ve Trabzon 20 derece.

Sıcaklıklar 7-8 derece artacak! (Sağanak yağışlar devam edecek mi?) - 10

Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da salı yağmur geçişleri zayıflıyor ve daha az noktada görülecek. Beş gün boyunca çoğu şehirde termometreler 30 derecenin üzerine çıkacak. Güneydoğu'da iki gün çöl tozu yoğunluğu fazla. Erzurum 22, Malatya ve Gaziantep 30, Diyarbakır ve Şanlıurfa 35 derece

Sıcaklıklar 7-8 derece artacak! (Sağanak yağışlar devam edecek mi?) - 11

28 MAYIS SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 7-8 derece artacak! (Sağanak yağışlar devam edecek mi?) - 12

29 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 7-8 derece artacak! (Sağanak yağışlar devam edecek mi?) - 13

30 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 7-8 derece artacak! (Sağanak yağışlar devam edecek mi?) - 14

31 MAYIS CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar 7-8 derece artacak! (Sağanak yağışlar devam edecek mi?) - 15

1 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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