Sıcaklıklar 7-8 derece artacak! (Sağanak yağışlar devam edecek mi?)

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Kıştan bahara geçişe rağmen havaların tam anlamıyla sınmadığını söyleyen Acar, "Yer yüzeyi ise ısınmaya başladı. Mesela şu anda ülkemiz basık alçak basıncın etkisi altına girmeye başladı. Özellikle güney ve güneydoğu kesimlerimizde, doğu bölgelerimizde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor şu anda. Fakat üst seviyelerde, bizim 500 milibar tabir ettiğimiz 5 bin metre civarındaki yükseklikte ise hala soğuk hava var. Bu soğuk hava kuzeyden, Balkanlar'dan, İzlanda alçak basıncı sebebiyle veya üst seviyelerin soğumasından dolayı." diye konuştu.