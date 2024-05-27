Sıcaklıklar 7-8 derece artacak! (Sağanak yağışlar devam edecek mi?)
Türkiye günlerdir sağanak yağışların etkisi altında. Yağışlarla birlikte başta doğu bölgeler olmak üzere hava sıcaklıkları da hissedilir derecelerde düştü. Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının başta batı bölgelerde olmak üzere artması bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıklarının 28 dereceleri bulması bekleniyor. Sağanak yağışların da hafta sonunda itibaren etkisini kaybedeceği belirtiliyor.
Türkiye günlerdir sağanak yağışın etkisi altında. Marmara Bölgesi hafif yağmur görülürken diğer bölgelerde sağanak yağışın etkili oldu. Hava sıcaklıkları da sağanak yağışların etkisi ile 2 ila 4 derece arasında düştü. Sıcaklıklar bazı bölgelerde mevsim normallerinin altında seyretti.