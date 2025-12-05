Sıcaklıklar 9 derece düşecek. AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM Meteoroloji biriminin değerlendirmelerine göre, kent hafta sonu iki farklı hava sisteminin etkisine girecek. Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar’dan gelen soğuk havanın çarpışması sonucu sıcaklıklar belirgin ölçüde düşecek.

Hafta boyunca 16–19 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, 6 Aralık Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor. Sıcaklık düşüşüne bağlı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış geçişlerinin etkili olacağı kaydedildi.