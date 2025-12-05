Sıcaklıklar 9 derece düşecek. AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı
05.12.2025 15:27
Son Güncelleme: 05.12.2025 15:29
Beyza Çolak
AKOM, İstanbul’un Balkanlardan gelen soğuk hava ve sağanak yağışının etkisine gireceğini belirterek pazar sabahından pazartesiye kadar kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM Meteoroloji biriminin değerlendirmelerine göre, kent hafta sonu iki farklı hava sisteminin etkisine girecek. Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar’dan gelen soğuk havanın çarpışması sonucu sıcaklıklar belirgin ölçüde düşecek.
Hafta boyunca 16–19 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, 6 Aralık Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor. Sıcaklık düşüşüne bağlı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış geçişlerinin etkili olacağı kaydedildi.
YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜ ŞİDDETLENECEK
AKOM, yağışın 7 Aralık Pazar günü saat 10.00’dan itibaren kent genelinde şiddetini artıracağını, aralıklarla fırtına şeklinde (40–65 km/s) esecek rüzgârla birlikte yağışların pazartesi sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde (30–60 kg/m²) etkili olacağının tahmin edildiğini açıkladı.
Açıklamada, fırtına ve yoğun yağışın; ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçmaları, su baskınları, taşkınlar ve yollarda göllenme gibi olumsuzluklara yol açabileceği hatırlatılarak İstanbullulara tedbirli olunması çağrısı yapıldı.