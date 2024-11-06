Sıcaklıklar artacak, sağanak yağışlara dikkat! (Bugün hava durumu nasıl olacak?)
Ülke genelinde soğuk hava etkili olurken hafta sonuna doğru sıcaklıkların 2-4 derece arası artması bekleniyor. Hafta sonu Marmara ve Karadeniz bölgesinde ise sağanak yağış görülecek. İstanbul'da hissedilen sıcaklık rüzgarın hafiflemesiyle birlikte cuma gününden itibaren 13 derecelerden 16-17 derecelere yükselecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Cuma gününden hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması bekleniyor. rüzgarın da hafiflemesiyle birlikte hissedi,len sıcaklıklarda artış yaşanacak. Karadeniz bölgesinde ise hafta sonu sağanak yağış etkili olacak.