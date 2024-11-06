Sıcaklıklar artacak, sağanak yağışlara dikkat! (Bugün hava durumu nasıl olacak?)

Ülke genelinde soğuk hava etkili olurken hafta sonuna doğru sıcaklıkların 2-4 derece arası artması bekleniyor. Hafta sonu Marmara ve Karadeniz bölgesinde ise sağanak yağış görülecek. İstanbul'da hissedilen sıcaklık rüzgarın hafiflemesiyle birlikte cuma gününden itibaren 13 derecelerden 16-17 derecelere yükselecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Sıcaklıklar artacak, sağanak yağışlara dikkat! (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 1

Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Cuma gününden hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması bekleniyor. rüzgarın da hafiflemesiyle birlikte hissedi,len sıcaklıklarda artış yaşanacak. Karadeniz bölgesinde ise hafta sonu sağanak yağış etkili olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar artacak, sağanak yağışlara dikkat! (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve İzmir'de poyraz kuvvetli esiyor, hissedilen sıcaklık İstanbul'da 13, İzmir'de 16 derece. Ankara puslu 13, Bursa 16, Antalya güneşli 26 derece olması bekleniyor.

Sıcaklıklar artacak, sağanak yağışlara dikkat! (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 3

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara'da poyraz cumaya kadar çok sert esecek.Termometre değeri 16-17 derecelerde ancak dışarıda rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık 11-12 derece civarında.

Sıcaklıklar artacak, sağanak yağışlara dikkat! (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 4

İç Anadolu'da hava güneşli, Sivas 12, Konya 13, Eskişehir 14, Kayseri 12 derece. Gece ise hafif don var. Sivas -4, Eskişehir -1 dereceye iniyor.

Sıcaklıklar artacak, sağanak yağışlara dikkat! (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 5

Ege'de güneşe aldanılmamalı, kuvvetli esen poyraz üşütüyor, Manisa 19, Muğla 20, Afyonkarahisar 12, Bodrum 20 derece olması bekleniyor.

Sıcaklıklar artacak, sağanak yağışlara dikkat! (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 6

Akdeniz açık, Adana bölümünde rüzgar daha sert, Adana 26, Hatay 23, Kahramanmaraş 21, Isparta 16 derece.

Sıcaklıklar artacak, sağanak yağışlara dikkat! (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 7

Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, Zonguldak-Sinop arasında poyraz çok sert esiyor, Bölgede sıcaklık 12-14 derecelerde.

Sıcaklıklar artacak, sağanak yağışlara dikkat! (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 8

Doğu ve güneydoğu güneşli, yer yer sis var, Erzurum 9, Malatya 14, Gaziantep 18, Diyarbakır 19 derece

DAHA FAZLA GÖSTER