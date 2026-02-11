Sıcaklıklar artıyor ama kuvvetli sağanak geliyor. Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sarı kodlu kar yağışı uyarısı verildi
11.02.2026 08:11
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmini raporuna göre, sıcaklıklar yükseliyor ancak yurt genelinde cumartesiye kadar şiddetli yağışlar etkili olacak. 7 il için ise sarı kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava tahmini raporunu yayımladı.
Rapora göre, yurt genelinde sıcaklıklar yükseliyor. İstanbul bugün 10 derece, cuma günü ise 16 dereceye kadar çıkacak.
Sıcaklığın yükselmesiyle beraber ise yurt genelinde kuvvetli yağışlar da etkili olacak. Cuma günü bütün kentlerde yağış var.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğiden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
7 KENT İÇİN UYARI
MGM; Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye'yi sarı kodlu uyarı ile uyardı.