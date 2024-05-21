Sıcaklıklar artıyor, bahar yağmurlarına dikkat!

Ege'de güneşli bir gün. Çarşamba lodosla hava daha sıcak ve hava biraz bulutlanacak, az noktada yağış geçişi de olabilecek. Perşembe günü bölgede sağanak yağış bekleniyor. Manisa ve Denizli 35, Muğla 34, Afyonkarahisar 28, Bodrum 33 derece.