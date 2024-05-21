Sıcaklıklar artıyor, bahar yağmurlarına dikkat!
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bahar yağmurları bu hafta da aralıklarla devam edecek. Sıcaklık bir kademe daha artıyor. İstanbul güneşli, poyraz biraz serin esiyor, sıcaklık 23 derece. Ankara az bulutlu, çubuk taraflarında hafif yağış olabilir. İzmir açık, çarşamba daha sıcak ama daha bulutlu geçecek. Antalya güneşli, Ankara 26, İzmir ve Antalya 31, Bursa açık 26 derece.
Marmara'da salı hava güneşli, poyraz akşamları biraz üşütüyor. Kocaeli 27, Edirne ve Balıkesir 29 derece. Çarşamba daha sıcak bir gün ancak Kocaeli, Yalova kesiminde kısa süre bahar yağmuru bekleniyor.